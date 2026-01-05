Insólito: Bullrich les pidió a los venezolanos que se vuelvan a su país

La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó un insólito momento este último domingo, cuando le propuso a los venezolanos reunidos en el Obelisco que se vuelvan a su país luego del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero recibió abucheos por el comentario.

"Maduro no está más, lo fueron a buscar", comenzó diciendo la exministra de Seguridad subida a un escenario frente a un importante grupo de venezolanos que se habían concentrado para festejar la caída del hasta entonces presidente de Venezuela.

En ese contexto, Bullrich agregó: "A Maduro se lo llevaron, y ahora comienza un camino en donde todos ustedes van a caminar y van a volver a su Venezuela querida". Al decir esa frase, sin embargo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado recibió una mezcla de aplausos y abucheos, estos últimos de parte de algunos que interpretaron que estaba pidiendo prematuramente que regresaran a su país.

Tal vez para corregir su furcio, la senadora agregó: "Los vamos a extrañar, pero por las buenas razones. Vamos a extraños a tantos venezolanos en Argentina, pero porque volvieron a su patria con la bandera de la libertad".

ATE se moviliza a la Embajada de Estados Unidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este lunes por la tarde a la Embajada de Estados Unidos en repudio al ataque norteamericano a Venezuela durante la madrugada del sábado, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La concentración tendrá lugar en Plaza Italia (Avenida Sarmiento y Avenida Santa Fe), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de las 17 horas, bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”.

“Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un proceso de privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas norteamericanas, y si es necesario la utilización del ejército para garantizar eso, está decidido a hacerlo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

En cuanto a las intenciones del gobierno de Donald Trump para realizar la intervención militar, Aguiar evaluó: “Siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano a cualquier país con la excusa de defender la libertad o la democracia, la finalidad perseguida fue apoderarse del petróleo que estaba en su subsuelo”.

“La postura de la Argentina a través del presidente Milei es vergonzosa. Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país. Nos tenemos que movilizar. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser repudiado por todos los gobiernos progresistas de la región”, concluyó el secretario General de ATE Nacional.