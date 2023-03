Acuña, sobre las cámaras en escuelas por robos: "Se pondrán donde sea necesario"

El gobierno de Rodríguez Larreta instalará cámaras en 147 escuelas para vigilar el equipamiento tecnológico. Los gremios se oponen y anticiparon que judicializarán la medida. Un fallo de 2011 ya había rechazado una medida similar.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires instalará cámaras de vigilancia en 147 escuelas para prevenir robos de computadoras y equipamiento tecnológico. Pese al rechazo de los gremios docentes y con un antecedente judicial en contra, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta anticipó que desde la semana que viene se crearán estos "espacios seguros". La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró a El Destape: "Vamos a poner cámaras donde sea necesario para cuidar el patrimonio de las escuelas".

Los gremios docentes están en alerta y anticipan que judicializarán la aplicación del programa. "Si las familias resuelven proteger la intimidad de sus hijos y la vida en el ámbito escolar, por supuesto que iremos a la justicia", advirtió a El Destape la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano. Asimismo, la dirigente gremial recordó el fallo de 2011 de la jueza Elena Liberatori que dio lugar a un amparo para frenar una medida similar del exministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.

De acuerdo a lo que explicaron a este medio desde la cartera educativa, un "espacio seguro" estará destinado a la guarda del equipamiento tecnológico del Plan Sarmiento, programa de la Ciudad que provee de notebooks a los alumnos y docentes, y otros elementos tecnológicos de mayor valor pertenecientes al establecimiento. En un principio, se informó que estos espacios contarán con sensores de movimiento y alarmas, pero ahora desde la Ciudad se analiza colocar cámaras para su mayor protección. De no existir un lugar acondicionado para tal fin, no se descarta que en el aula se destine un sector para el resguardo.

"Desde la Ciudad hacemos un gran esfuerzo por dotar a los docentes y a los alumnos con la mejor tecnología posible entregando computadoras, tablets, pantallas táctiles y kits de robótica para mejorar la calidad de la educación”, detalló a este medio Acuña en respuesta a los gremios. Asimismo, la funcionaria indicó que la semana próxima comenzarán los trabajos de instalación de los 243 "espacios seguros" en 147 establecimientos que no informaron cuáles serán.

Espacio seguro: cómo funcionará el sistema de alarma

Al sonar la alarma de un espacio seguro, se emite una alerta que llega a los directivos de la escuela -responsables del patrimonio de la misma- quienes proceden a llamar a la policía. Además, se emite una alerta al Ministerio de Educación de la Ciudad, para que pueda realizar un seguimiento de la situación.

Son las máximas autoridades de la escuela junto con especialistas en seguridad quienes definen qué espacios son los apropiados para la instalación de los sensores y alarmas para resguardar correctamente el patrimonio del establecimiento.

El año pasado, la Policía de la Ciudad investigó 163 robos y en diciembre se devolvieron al Ministerio de Educación 1.626 computadoras recuperadas en 15 allanamientos que pertenecían al Plan Sarmiento. La entrega fue encabezada por la jueza María Alejandra Provítola, a cargo de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, que llevó adelante distintas causas con 27 imputados por los delitos de robo y encubrimiento.

Esos robos llevaron a las autoridades porteñas a querer volver a implementar una medida que ya quiso aplicarse años atrás y que no prosperó. En agosto de 2011 la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Elena Liberatori hizo lugar a un amparo y así prohibió la instalación de cámaras de seguridad en dos colegios porteños. Finalmente, Ciudad no apeló y la medida no avanzó.

UTE puso el foco en que este tipo de medidas vulnera la intimidad de los alumnos e interrumpe el proceso pedagógico. "Uno podría conjeturar que todo esto esconde detrás un tema de negocios como todo lo que hacen con la tercerización de servicios en educación", afirmó Graciano.

Acuña, en campaña

Esta situación volvió a instalar en el territorio porteño la polémica por la videovigilancia en ámbitos escolares, en las vísperas de la campaña para las elecciones 2023. Acuña es una de las precandidatas a la jefatura de Gobierno de la Ciudad por el PRO, espacio en el que también tienen las mismas pretensiones Jorge Macri, Fernán Quirós y Emmanuel Ferrario. La ministra volvió a la escena pública con el inicio del ciclo lectivo, tras su licencia por maternidad.

En distintas entrevistas que brindó mantuvo el discurso que tiene Larreta sobre llegar a las PASO con un único candidato del PRO y reparte guiños no solo para su jefe político, Rodríguez Larreta, sino también para Mauricio Macri y Patricia Bullrich. "Lo mejor para el PRO, para poder competir en las internas de Juntos, es tener un candidato que represente la síntesis de lo que somos: los valores del PRO original que formó Mauricio, la experiencia y capacidad de gestión que desarrollamos junto a Horacio, y también el empuje, la decisión y el coraje de Patricia para tomar decisiones", dijo en diálogo con Radio Perfil. Respecto a la ex ministra de Seguridad, fue más allá y dijo a Continental: “Tengo características similares a Patricia”.

El cruce de Acuña con los gremios no es el primero ni será el último. A las distintas medidas y planes como pasantías laborales y las negociaciones paritarias, se le sumó estos días su postura respecto al pedido de suspensión de clases ante la ola de calor extrema. "Miles de chicos encuentran mejores condiciones en la escuela que en sus propias casas", lanzó la funcionaria.

Todavía no se definió qué metodología se utilizará para determinar quién encabezará la lista, pero sí está claro que un factor clave será lo que decida Mauricio Macri ya que desde ahí se espera que se desencadenarán el resto de las candidaturas. En las semanas previas a su viaje a Europa, celebró la competencia interna y no dio pistas de querer competir en los comicios. En el partido amarillo no son pocos los que quieren una rápida definición y no descartan que pueda ocurrir después de Semana Santa.