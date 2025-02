Cuáles son los 4 diputados de UP que votaron el dictamen de eliminación de las PASO

La Libertad Avanza logró el dictamen de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras el apoyo de los legisladores “dialoguistas” y cuatro que se desprendieron del bloque de Unión por la Patria en Diputados. El presidente del principal bloque opositor, Germán Martínez, denunció aprietes por parte de los libertarios.

En este marco, La Libertad Avanza logró 58 de las 115 firmas de los legisladores que integran el Plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Justicia realizado en la tarde de este martes y se encamina a sancionar la reforma electoral para suspender las PASO de agosto, en la sesión convocada para este jueves al mediodía.

Cuáles fueron los diputados de UP que votaron a favor

El dictamen del proyecto en Diputados se destrabó tras el apoyo de bancadas "dialoguistas" y de cuatro legisladores de Unión por la Patria (UP). Estos últimos fueron los diputados santiagueños Bernardo Herrera y Ricardo Daives; y los catamarqueños Sebastián Noblega y Silvana Ginocchio que presentaron despacho propio.

Por otra parte, el oficialismo contó con el respaldo de diputados del PRO; cuatro de Encuentro Federal que responden al gobernador cordobés, Martín Llaryora; dos de la Coalición Cívica; dos de Innovación Federal de la provincia de Misiones, y tres radicales.

La diputada mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza) expresó su adhesión a la suspensión de las primarias bajo el argumento de que "el paquete de reformas electorales impulsada por Milei ha representado un verdadero giro doctrinario que implica el tránsito de una mirada intervencionista a una liberal en materia electoral". Al respecto, detalló que se cambia la óptica respecto al rol de los partidos políticos. Hasta acá, apuntó, se los concibe "como un servicio público que debe sostener el Estado" y ahora se busca que sean "entidades autónomas que deben funcionar despojadas de todo tipo de intervención estatal".

Uno por uno, los diputados de UP que apoyaron a LLA

Bernardo Herrera (Santiago del Estero)

Ricardo Daives (Santiago del Estero)

Sebastián Noblega (Catamarca)

Silvana Ginocchio (Catamarca)

Cabe destacar que en su primera reunión luego del receso del verano, los integrantes del bloque de diputados de Unión por la Patria habían avanzando en la idea de no dar quórum para la sesión convocada por el oficialismo y que, en caso de haber sesión, votarían unidos el rechazo a la propuesta de reforma política que envió el Ejecutivo al Congreso, que incluye la eliminación de las PASO. De esa manera, iba a resultar más complicado a La Libertad Avanza reunir los 129 votos necesarios para la media sanción del proyecto, planteado como el principal objetivo de la convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero.

Denuncia de aprietes por el proyecto para eliminar las PASO

La comisión se llevó a cabo en medio de las denuncias de UP, desde donde el presidente de la bancada, Germán Martínez, advirtió que el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, "esta apretando diputados" para que firmen el dictamen. “No están teniendo las firmas para el dictamen y están haciendo una presión impresionante. Si aparecen, será parte de un apriete”, disparó.

Martínez reclamó que se deje de lado la "agenda" llevada adelante por el Gobierno y pidió tratar el Proyecto de Presupuesto 2025. "No hay manera de entender este temario de sesiones extraordinarias sin el debate de la ley de Presupuesto, y no se trata solo de una formalidad, sino de la hoja de ruta esencial para abordar todos los temas que nos interesan", planteó.

Quien también cuestionó en avance del proyecto fue el diputado Eduardo Valdés al advertir que "en año electoral no se pueden modificar las leyes electorales". En diálogo con El Destape 1070, cargó: "El proyecto es la reducción de la política y de los partidos, e incluye el financiamiento sin control de los partidos para que los grandes grupos económicos condicionen a la política".

Asimismo, aclaró que UP solo bajará al recinto si el oficialismo consigue el quórum. "Sin ley de Presupuesto, la ley de leyes, no podemos avalar nada. Es una posición coherente, que creo además que le conviene a todos los gobernadores, antes que comerse el garrote del gobierno. A Unión por la Patria se lo votó para ser oposición. Tenemos que estar todos juntos. Ayer, si no firmaban los santiagueños y catamarqueños, no había dictamen", afirmó.