Cuáles fueron los proyectos que no se votaron en Diputados porque Juntos por el Cambio no dio quórum

Creación de universidades, moratoria previsional, ley de alquileres y cambios en normativas vigentes. "El que no está acá, tiene que explicar por qué", aseguró Martínez cuando se levantó la sesión por falta de quórum.

Juntos por el Cambio (JxC) se negó hoy a dar el quórum de 129 legisladores en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión especial propuesta por el Frente de Todos (FdT) que buscaba debatir un conjunto de iniciativas de importancia. Si bien el foco de la negativa estaba puesto en el temario, tras ser ampliado tampoco hubo interés de bajar al recinto y de esta manera, la sociedad vuelve a verse afectada directamente por el accionar de una parte del espacio político.

Entre los principales punto a discutirse en la sesión que presidía Cecilia Moreau, quedaron sin aprobarse: la creación de nueve (9) universidades nacionales en diferentes provincias del país, 800 mil personas sin tratamiento de moratoria previsional, la tan ansiada y esperada ley de alquileres y el proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores combatientes de incendios forestales rurales (los últimos, dos guiños para la oposición). "Cuando se habla de consenso y que no se generan las condiciones para poder sesionar, pasan estas cosas: el que no está acá tiene que explicar por qué no está acá sentado", lanzó el jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez.

La sesión convocada para las 13 era la última del año, en el marco de la prórroga del período ordinario; razón por la cual, todos los temas planteados previamente quedarán para ser discutidos recién en el 2023. El pasado 1º de diciembre, Diputados también fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos porque la sesión había ingresado en un clima complejo para debatir por la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.

Ante la dificultad para conseguir los números necesarios este mediodía, el Frente de Todos pidió una prórroga de media hora para sesionar y en ese marco ampliaron el temario y agregaron el proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores combatientes de incendios forestales rurales y el proyecto de ley de alquileres. Ambos, en guiño a la oposición para que ayuden a tener quórum. Una de las versiones que circulaba con más fuerza por esta tarde es que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, acordó con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, incluir ambos proyectos.

Además de los proyectos mencionados, también se iban a discutir desde una normativa para la contención y acompañamiento de personas que reciben diagnóstico de síndrome de down hasta el auerdo para la eliminación del cobro del roaming internacional a usuarios del Mercosur y el convenio sobre empleo y condiciones de trabajo y vida del personal de enfermería. También se buscaba mejorar la ley de donación de sangre, con la modificación de dos artículos proveniente del Senado.

"Vamos a seguir haciendo el intento para que la Cámara de Diputados pueda funciona. Durante este año, hasta pasada la Semana Santa, no se quiso avanzar con conformar comisiones porque estaba la fecha interpuesta por la Corte Suprema para que quede vigente la ley del Consejo de la Magistratura del año 97", señaló Martínez. Y sostuvo: "Ahora, en diciembre, que vuelve el tema del Consejo a la tapa de los temas de nuevo en agenda, vuelven a dejar al Congreso sin sesionar".

Más allá de esto, el jefe del bloque oficialista destacó que durante los meses pasados, a pesar de los obstáculos, se llevaron adelante muchas leyes reclamadas como la de VIH, cannabis medicinal y otras normativas vinculadas a la salud, la generación de empleo, el consenso fiscal y el presupuesto. "El quórum es una decisión política. El que está acá, es porque quiere estar acá sentado. El que no está acá, tiene que explicar por qué no está aquí sentado", agregó el líder del bloque oficialista.

Además de JxC, tampoco dieron quórum: el Interbloque Federal (que reúne a Identidad Bonaerense; Córdoba Federal y socialistas); el Bloque Ser; el Movimiento Popular Neuquino (MPN); la Libertad Avanza (liderado por Javier Milei) y Avanza la Libertad. "Hasta dos minutos antes de iniciar Labor Parlamentaria teníamos un acuerdo político para construir el quórum pero el bloque Evolución nos comunicó que no iba a poder darlo. Nosotros decimos lo mismo en privado y en público", sostuvo Martínez.

El diputado oficialista Daniel Gollan aseveró sobre los temas referidos a la salud: "Este tipo de temas para resolver y que impactan en la salud parece ser que no es una cuestión importante o que no es una prioridad para la oposición". Y añadió: "Hay una diferencia enorme entre lo que se dice y lo que se hace y luego pasa esto: no están acá. Y la pregunta que tienen que hacerse los argentinos es: ¿por qué no están acá? Quedó claro que no querían trabajar en diciembre ni mejorar la vida de los argentinos y argentinas".

Por su parte, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, aseguró: "Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera". Y sostuvo: "Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie".

En el medio, la última jugada de la Corte Suprema dispuso que se le tome juramento a los diputados designados para el Consejo de la Magistratura este mismo miércoles. Los diputados elegidos, propuestos por sus respectivos bloques, son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos; y Álvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.