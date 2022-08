Cecilia Moreau, tras asumir en Diputados: "Vamos a construir los consensos necesarios"

La flamante titular de la Cámara Baja aseguró que el objetivo es "avanzar en una agenda que busque resolver los problemas de la gente".

La nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se refirió a su nuevo rol y resaltó la importancia de trabajar mancomunadamente, tanto con los diferentes bloques como con el Ministerio de Economía y su flamante líder, Sergio Massa. "Vamos a construir los consensos necesarios y avanzar en una agenda que busque resolver los problemas de la gente", sostuvo.

En diálogo con Canal 26, la titular de la Cámara Baja reforzó la idea del ahora ex presidente de Diputados para construir consensos y dar respuestas a la sociedad argentina. Asimismo, para lograr esto, se refirió a la importancia de mostrar coordinación con el equipo del Ministerio de Economía: "Massa tiene la capacidad de articular diálogo con los distintos sectores que constituyen el círuclo virtuoso de la economía".

Por otra parte, Moreau dejó en claro que el objetivo de ambas cámaras, los ministerios y la asunción de Massa -junto a su equipo económico- es "ordenar una situación económica compleja para la Argentina". Mientras que destacó, sobre el ministro: "Tiene en claro cuáles son los temas más urgentes por resolver".

Por último, la política del Frente Renovador se refirió al desafío que representa estar al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. "Me genera una responsabilidad doble, no solo por el rol que me toca cumplir sino porque por primera vez las mujeres hemos llegado a este lugar", manifestó.

La diputada nacional Moreau fue electa por asentimiento el pasado martes como titular de Diputados en reemplazo del ministro Massa y se transformó en la primera mujer en presidir dicha cámara nacional. La votación tuvo el respaldo de la bancada oficialista del Frente de Todos y aliados. El interbloque de Juntos por el Cambio y de la izquierda se abstuvieron.

En su discurso de asunción, además de asegurar que administrará disensos y buscará consensos, afirmó: "Asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades". En la misma línea, destacó y halagó el trabajo realizado por Massa para administrar la cámara. "No se confundan, no voy a gobernar esta Cámara con mis hormonas, sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones", aseguró.