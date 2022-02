Tolosa Paz, sobre la deuda del FMI que tomó Macri: "La causa penal sigue vigente"

La diputada aseguró que el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el FMI no significa "blanquear la mayor fuga de capitales de la historia" ni tampoco "resignar la causa penal".

La diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz aseguró hoy que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional no significa "blanquear la mayor fuga de capitales de la historia" ni tampoco "resignar la causa penal" que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti por el presunto delito de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

"Llegar a este acuerdo no implica legitimar ni blanquear la deuda del desastre ni de la presunción del delito que pesa sobre las espaldas de Mauricio Macri y de sus ex funcionarios", aseveró la legisladora en declaraciones a la AM 750.

Recordó que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en 2021 donde "instruye al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a ser parte de la querella que impulsa la causa por defraudación contra la administración pública”.

"Por esa causa -agregó Tolosa Paz-, están siendo acusados Macri, Caputo (Luis)" y los extitulares del Banco Central de la República Argentina "Sturzenegger (Adolfo) y Sandleris (Guido), como la cúpula de quienes tomaron la decisión, que nadie cree que hayan sido inocente de tomar tamaña deuda, 44 mil millones de dólares, para fugarla y ni siquiera poner controles de capitales para que ese dinero no terminara justamente afuera de la Argentina y no nos dejara absolutamente nada más que la deuda".

Apuntó que "queremos encontrar a los responsables que permitieron la fuga más grande de la historia argentina", reafirmó la legisladora del Frente de Todos, y agregó que "generar conciencia sobre el tema es otra de las cosas que tenemos que hacer para no volver a tropezar con la misma piedra".

Por otra parte, Tolosa Paz, en declaraciones formuladas en C5N, señaló que "por primera vez la Argentina va a firmar un acuerdo que no pone al país de rodillas". Y sumó: "Después de 21 acuerdos que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, esta es la primera vez que el país no va a firmar un acuerdo que ponga de rodillas la capacidad productiva ni el crecimiento del país".

Sobre el debate parlamentario, comentó: "Lo llevamos al Congreso porque entendemos la responsabilidad de un acuerdo que va más allá de una administración de gobierno y que abarca el período 23 / 27, y también el 27 / 31 porque empezamos a acordar hoy algo vamos a empezar a pagar recién en septiembre de 2026; esto es, cuatro años de gracia y sin condicionamientos a la vida que pretendemos tener, por supuesto con un proyecto y un plan económico de un Estado que sigue dinamizando la economía".