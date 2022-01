El insólito planteo de Cornejo sobre Cristina Kirchner, Guzmán y el FMI

El senador radical se apeló a la vicepresidenta para criticar la exposición de Guzmán a la que no fueron los gobernadores de JxC y acusó al ministro de dar un "relato".

El senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo pidió que la vicepresidenta Cristina Kirchner dé su posición con respecto al plan de pagos que plantea el gobierno nacional al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya @CFKArgentina", en referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo Cornejo en Twitter.

El dirigente radical calificó como un "relato" la presentación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó ante gobernadores para explicar la situación de las negociaciones por la deuda contraída con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri.



El senador agregó que "el problema de la deuda tiene su origen en el déficit recurrente del Estado que no solucionaron varios gobiernos y las sucesivas malas administraciones" y aseguró que "intentar explicar los problemas del país como lo hizo el ministro Guzmán no nos llevará a ninguna solución".



El exgobernador de Mendoza agregó que el gobierno nacional "no puede pretender que todos formemos parte de su mentira", al defender la decisión de los representantes de JxC de no enviar a sus gobernadores a la reunión que se realizó en el Museo del Bicentenario. "Se insiste con el mismo relato K: que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos y que todos los males del país fueron producto de los únicos cuatro años de los últimos 18 años que no gobernaron", sentenció.

Gerardo Morales: "La deuda la tomamos nosotros"

Otro radical que se pronunció con respecto al tema de la deuda, pero de forma muy disímil fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien se mostró molesto con los integrantes de Juntos por el Cambio que contrajeron la deuda externa con el FMI.

"Sobre el tema de la deuda tenemos mucho que rendir cuentas todos: el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Juntos por el Cambio, todos. Esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar", expresó.

Morales contó que mantuvo comunicaciones telefónicas con el presidente Alberto Fernández que aceptó los pedidos de que no convoquen a empresarios y sindicalistas a la reunión por el FMI. "Va a ser un encuentro institucional, antes iba a ser una asamblea, un acto político partidario", explicó el ex senador.