Denuncian que legisladores argentinos fueron retenidos en Bolivia

En el marco de una misión humanitaria destinada a relevar presuntas violaciones a los derechos humanos en Bolivia, legisladores argentinos denunciaron que fueron retenidos en el aeropuerto de La Paz y, en algunos casos, deportados. La situación generó un fuerte repudio en sectores del peronismo y la izquierda que exigieron su liberación inmediata e intervención del gobierno nacional.

Uno de los principales afectados fue el diputado nacional Juan Marino, integrante de Unión por la Patria. Germán Martínez, presidente del bloque, expresó en redes sociales: “Marino está retenido en el aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz”. En ese sentido, Martínez exigió a las autoridades bolivianas “que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado” y pidió al consulado argentino “garantizar su libertad e integridad física”. La diputada Paula Penacca se sumó al reclamo y solicitó: “Que las autoridades consulares de nuestro país intervengan para garantizar su libertad y la integridad física”.

Por el momento, Marino no se pronunció en sus redes sociales. Sin embargo, referentes del Frente de Izquierda difundieron videos denunciando el trato recibido por parte de las autoridades bolivianas, lo que amplificó la repercusión del conflicto.

Entre ellos, la legisladora porteña Alejandrina Barry compartió un video desde el avión ya aterrizado en Bolivia. Allí denunció: “Nos quieren hacer firmar una cosa falsa para justificar lo que están haciendo, que es absolutamente ilegal, salvo que en Bolivia se haya declarado una dictadura”. En las imágenes, Barry mostró un documento con su foto en una esquina, aunque no se distinguía el contenido. De fondo, se escuchaban otras personas en la misma situación, reforzando la denuncia colectiva de los legisladores.

La diputada insistió: “No vamos a firmar nada de esto. Seguimos en el avión, en Santa Cruz. Estamos denunciando que es un secuestro”. Además, subrayó: “El trato que estamos recibiendo es un secuestro, no quieren que denunciemos lo que pasa en Bolivia, las violaciones a los derechos humanos del pueblo”.

Legisladores deportados

Momentos más tarde, otro video mostró a los legisladores en el aeropuerto, sin poder acceder a la ciudad. Allí, Vanina Biasi, también legisladora porteña, denunció: “El gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste”.

Biasi explicó que la comisión “ingresó legalmente al país en Santa Cruz de la Sierra”. Sin embargo, agregó: “Pese a que Migraciones había autorizado nuestro ingreso, las autoridades en La Paz retuvieron nuestra documentación de manera arbitraria y avanzaron con un operativo de hostigamiento y deportación contra integrantes de la misión”.

En esas imágenes también se observó cómo César, otro integrante de la delegación, fue separado del grupo y retenido por las fuerzas de seguridad. Según relataron, “fue un hecho gravísimo que expone los métodos intimidatorios del gobierno”. Horas después pudo reencontrarse con sus compañeros.

De acuerdo con lo informado por La Izquierda Diario, los legisladores fueron deportados bajo el argumento de haber sido mal “perfilados” como turistas. No obstante, los integrantes de la misión aclararon: “En todos los formularios declaramos que el motivo de nuestra visita era el de una misión humanitaria”. Finalmente, las autoridades migratorias obligaron a los legisladores a regresar a Santa Cruz, donde les entregaron una carta basada en el Artículo 26 de la Ley N° 370 de Migración. El documento señalaba que no habían presentado “itinerario y hospedaje”, para justificar la deportación.