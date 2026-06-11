Evo Morales apuntó contra Rodrigo Paz: "Si es machito, que venga y le enseñamos a gobernar"

El ex presidente boliviano Evo Morales cruzó este jueves al actual mandatario Rodrigo Paz y lo desafió a que visite Lauca, su bastión sindical y político en el interior del país donde concentra la mayor parte de su influencia. Afirmó que le enseñará "cómo se gobierna" y le respondió a su invitación inicial a La Paz, exigiéndole "garantías de seguridad", debido a las acusaciones formales que acumula en esa localidad por presunto terrorismo, instigación a delinquir y atentados contra los servicios públicos.

Bolivia está sumido en masivas protestas desde hace poco más de un mes. Hasta finales de mayo se reportaron al menos 51 cortes de los movimientos sociales en todo el país, que estuvieron focalizados en cinco capitales regionales bolivianas. Con consignas a favor y en contra del gobierno, las movilizaciones confluyeron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y la sureña Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial. Entre los grupos movilizados participaron los comités cívicos regionales y autoridades locales, además de universitarios, comerciantes, plataformas ciudadanas, productores agrícolas y transportistas, todos con banderas de Bolivia y de sus departamentos.

En ese marco el ex presidente Morales, líder natural de los gremios cocaleros y campesinos de Bolivia, quien está en este momento en la clandestinidad y con orden de captura internacional, fue acusado por el oficialismo como el autor intelectual de las movilizaciones y de querer "desestabilizar al gobierno y a la democracia boliviana". Rodrigo Paz lo cruzó hace algunas semanas y, durante una conferencia de prensa en La Paz, le dijo que si es tan "machito" para organizar las marchas, que él lo espera en La Paz.

"El presidente dijo en una conferencia: 'si es machito, que venga Evo a La Paz'. Si me da garantías voy a allá; si no, si es machito que venga a Lauca Ñ para hablar temas sociales, que venga", afirmó el ex mandatario durante un acto sindical en Chimoré, en el centro del país. "Y no solo vamos a hablar de reivindicaciones, también le vamos a enseñar cómo se gobierna", manifestó Morales frente a sus seguidores.

Se acelera el desgaste de la imagen de Rodrigo Paz a pocos meses de haber asumido el Gobierno

De acuerdo a fuentes en Bolivia, el presidente Paz perdió una gran parte de su popularidad en muy poco tiempo. Asumió en noviembre del año pasado y, para fin de año, sorprendió al eliminar por decreto todos los subsidios a los combustibles, por lo que la nafta tuvo un aumentazo que escaló a más del 86%. Para ese momento las bases evistas se movilizaron pero a una escala muy diferente de la que se ve hoy. Según el último estudio de UNITEL, Paz perdió 13 puntos de apoyo desde noviembre hasta abril de este año.

Su caída coincide con varias medidas calificadas como impopulares y propias de una tradición de derecha como la eliminación de impuestos a los ricos, del subsidio a los combustibles y su pelea feroz con el vicepresidente Edmand Lara, ex comandante de policía que se hizo famoso por denunciar la corrupción institucional dentro de las fuerzas. Lara fue clave para la victoria de Paz el año pasado porque por su carisma y su trayectoria social es la que garantizaba que el gobierno tuviera un rumbo popular.

"El gobierno de Paz es ante todo ineficiente. Con la eliminación de los subsidios la gasolina aumentó el doble y el diesel el triple. Además de que al eliminar el impuesto a los ricos le cargó todo a los más pobres. Nos vende gasolina de mala calidad, con exceso de plomo, se nos arruinan los autos. Tenemos que pagar el doble por un pasaje. Vivimos en un estado de caos. Todo el mundo hace lo quiere porque no hay control, el Estado no controla precios. Los alimentos básicos aumentan, como la leche y el yogurt", afirmó un militante de Evo Morales en diálogo con El Destape desde La Paz.