Durán Barba resaltó la actuación de Bullrich en el segundo debate y le dio un consejo relacionado a Cristina Kirchner

El ecuatoriano, ex asesor político de Mauricio Macri, opinó sobre el desempeño de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Cuál fue su crítica a la estrategia de la candidata de Juntos por el Cambio.

El consultor político y ex asesor de Mauricio Macri en su presidencia Jaime Durán Barba afirmó este lunes que Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023, mejoró su performance en el debate presidencial 2023 respecto a su actuación de la semana pasada, mientras que también mostró sus apreciaciones sobre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

"Creo que Patricia Bullrich estuvo mejor que en el anterior debate, más firme, más asertiva", señaló el ecuatoriano en diálogo con Futuröck, luego de la floja performance que la ex ministra de seguridad había mostrado el domingo 1º de octubre en el debate en Santiago del Estero.

Al contrario, Durán Barba criticó el desempeño de Javier Milei. "Vi un Milei muy des-seteado, leyendo textos, intentando proyectar una imagen de estadista que es lo que menos votos le da", afirmó.

Por otro lado, el asesor político comparó a Massa con "Santa Claus" y criticó su política comunicacional. "Massa es Santa Claus versión candidato, imprime plata de manera inverosímil. Debería estar ganando las elecciones si tuviera una buena elección. Que Santa Claus no gane las elecciones habla mal de su comunicación", opinó. En una comparación entre candidatos, expresó que “Bullrich no vende una esperanza y lo gracioso es que Santa Claus (Massa) tampoco”.

En cualquier caso, le bajó el precio a la incidencia que el debate puede tener en la intención de voto: “El debate fue para el círculo rojo y para los dirigentes. Pero la inmensa mayoría de los electores no está ahí”. A modo de analogía, agregó que "no tiene incidencia, es un juego, la lucha libre que solo le gusta a quienes se aficionan de eso", pero "hay un 60% del mundo que ya no les interesa eso, les interesa más la inteligencia artificial".

En el mismo sentido, señaló que "si querés llegar a los indecisos tenés que hablarle de algo que les quite el sueño”, porque "a los indecisos les importa un rábano lo que le pasa a Macri con Patricia". "La foto de Macri con Bullrich sirve para consolidar el voto macrista, nada más", consideró.

También, en ese plano, deslizó un cuestionamiento a la estrategia de Bullrich, al afirmar que la candidata de JxC "se sube a un juego donde la gente ya eligió". Y cerró con una recomendación: "Le diría que se concentre en lo que piensa la gente, que no es que no puede dormir pensando si Cristina (Kirchner) va a ir presa".