Sorpresivo ataque de Galperín a Fito Paez: "Zombie"

El empresario cruzó al cantante en redes sociales por el bloqueo norteamericano en Cuba. Qué había dicho Fito.

El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, atacó de forma sorpresiva a Fito Páez, a quien acusó de ser un "zombie" por supuestamente cambiar su opinión por el bloqueo estadounidense a Cuba. "Se despierta un zombie...", escribió el empresario y fundador de la empresa multinacional dedicada al comercio electrónico en Latinoamérca. El músico había criticado al gobierno de Cuba: "Pasaron 64 años, basta de echarle la culpa al bloqueo".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el CEO de Mercado Libre citó una nota de Infobae donde el cantante del exitoso e histórico álbum "El amor después del amor" reacciona a la presunta manipulación que sufrió el documental "La Habana de Fito", film realizado por el cineasta cubano Juan Pin Vilar, donde desliza algunas críticas a determinados episodios de la historia cubana.

Fito Páez criticó la censura que sufrió el film luego de que se cancelaran las presentaciones programadas y por la advertencia previa que lo atravesó al emitirlo por la TV. Esto, a su vez, generó la reacción y el desacuerdo de diferentes cineastas -pertenecientes a la Asamblea de Cineastas Cubanos-, que manifestaron su malestar a las autoridades culturales.

Frente a esto, el cantante marcó: "Hay una ley en Cuba que no permite hablar en contra del régimen. Él (mi manager) le dice (al viceministro de Cultura cubano) que cómo le vamos a asegurar a Fito de decir lo que quiere si está esta ley, y decidimos no hacerlo (no proyectar el documental) en esas condiciones". Mientras que, sobre la manipulación denunciada, agregó: "Hacen la pasada del documental en TV abierta, de un día para el otro, sin tener la autorización de Juan Pin, los derechos musicales y mi permiso para pasarlo. Eso se convierte en una provocación".

Vilar, a su vez, sostuvo que no autorizó la proyección en televisión y lo que se emitió fue "una copa mala y robada, que no es el corte definitivo".

Las autoridades cubanas lanzaron una campaña sobre lo que se dice en el film, y Páez acusó: "Empiezan a publicar en redes que yo fui manipulado, como si fuese una táctica de los servicios de inteligencia antiguos. Intentan instalar la idea de que Juan Pin me manipula para que yo diga lo que digo allí". Los dos hechos en cuestión tienen que ver con el motivo de la muerte del jefe revolucionario Camilo Cienfuegos y el otro, los tres fusilamientos de balseros en 2003.

"Yo soy amigo del pueblo cubano, no de ellos (el gobierno cubano). Ellos no representan al pueblo y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias. Intentar acusarme o considerarme una persona manipulable habla de lo poco que me conocen y es una falta de respeto", lanzó Fito.

En esa línea, volvió a cargar contra el gobierno cubano y aseguró: "Ya pasaron 64 años, caballeros. Ya está, ya se terminó. Basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Hay que buscar otras formas, una manera más inteligente para que no siga muriendo gente de hambre ni en el mar. A veces los sistemas fracasan y uno queda atrapado en una enredadera". Y concluyó: "Ellos piensan que son Cuba pero la burocracia cubana no es Cuba. En qué momento las banderas ideológicas representan la vida de los pueblos? Eso no ha sido más que vanidad y sangre derramada en la historia, nada más".