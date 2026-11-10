Cuánto costó la organización de la misa y la aclaración del Gobierno sobre la "carpa VIP"

La organización de la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento a los Españoles en Palermo y la Vigilia de Jóvenes demandó una inversión oficial de 8.690 millones de pesos (equivalente a unos 5,7 millones de dólares), según consta en el contrato publicado en el portal oficial comprar.gob.ar.

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En cuanto al revuelo por la "carpa VIP", fuentes de Casa Rosada indicaron a El Destape que el Gobierno Nacional solo invitó al Gabinete, funcionarios y miembros de las fuerzas. "Los famosos no corren por cuenta nuestra", aseguraron.

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La licitación, que fue tramitada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se publicó el 14 de octubre de 2026 y fue adjudicada 12 días después a la firma DF Entertainment S.A. El contrato contempla la cobertura logística integral de ambas jornadas, aunque no especifica el desglose monetario ítem por ítem.

Las especificaciones del pliego técnico

Según la documentación oficial, el pliego incluyó el montaje de 31 carpas destinadas a diferentes usos operativos. Entre las estructuras solicitadas figura la denominada "VIP 1 - Iglesia", de 30 por 40 metros y con sistema de climatización.

Del mismo modo, el pliego oficial prevé la presencia de "invitados VIP" con catering especial, ya que señala textualmente que "el cocontratante deberá proveer y prestar un servicio de catering para invitados VIP diferenciado del catering de producción".

En concreto, especifica un pedido de 250 "prestaciones de coffee" VIP para el día de la misa, aparte de otras 330 para las sacristías, de 20 para Presidencia, de 250 para el Encuentro de Jóvenes de hoy y de 600 para el coro. El pliego de licitación no señala el menú, sino que se limita a la demanda de "bebidas frías y calientes, alimentos y demás productos que determine la Unidad Requirente".

El documento también exige directamente que el contratado organice la "acreditación anticipada de hasta 4.000 participantes VIP" y el montaje de "baños VIP", diferenciados de los sanitarios químicos comunes.

La respuesta del Gobierno Nacional y de Ciudad por la carpa VIP

Fuentes de Casa Rosada señalaron a este medio que "no hay ninguna contratación VIP", y afirmaron que "entre las 31 carpas de las que habla el pliego, hay tres que son de recepción: una para las autoridades, otra para la Iglesia y otra para la prensa".

Según agregaron, "las tres carpas tuvieron las mismas prestaciones en cuanto a catering de comida, bebida y demás. Lo cual es algo normal y lógico en eventos de este estilo, que albergan tanta gente y que van a tener una cobertura a nivel internacional".

Aun así, el pliego no distingue que las carpas VIP se hayan dividido entre esos tres grupos, sino que, como se mencionó antes, señala únicamente la presencia de una "carpa VIP" y de "catering" para "invitados VIP", que no nombra a la prensa ni a autoridades políticas en general por fuera de solo 20 servicios para Presidencia.

De hecho, el pliego también pide el montaje de otras tres carpas para la "sacristía" eclesiástica, una para León XIV, otra para su "séquito" y otra para "arzobispos y obispos", diferenciadas de la denominada carpa "VIP 1 - Iglesia".

El pliego oficial parece distinguir entre unos 4.000 invitados "VIP", en referencia a autoridades políticas en general, y la mucho más particular carpa donde finalmente estuvieron los 250 famosos.

Las fuentes de Casa Rosada añadieron que desde el Gobierno Nacional solo se invitó "al Gabinete completo, cada uno con un familiar o una persona que quisiera invitar, secretarios de Estado, diputados, senadores, legisladores por la Ciudad, gobernadores, miembros de la Corte, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Nacional". "Los famosos no corren por cuenta nuestra", aseguraron.

Por su parte, el gobierno de CABA precisó a El Destape que tuvo a disposición 250 lugares asignados para funcionarios, familiares e invitados especiales, pero que el resto de las invitaciones corrió por cuenta de Nación y de la Iglesia. Ante la consulta de si en ese cupo de 250 personas se incluyó a personalidades de la farándula, el GCBA respondió que tomaron la decisión de no informar la lista de invitados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló a radio La Red que "la decisión era tener carpas porque hubo varias". "También hubo para miembros de la iglesia, para gente que estaba trabajando en el evento, el coro, etcétera, lugares donde pudieran refrescarse", agregó.

De todos modos, Macri reconoció que el catering fue un exceso: "Evidentemente, revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso".