Jorge Macri, sobre la carpa vip en la misa del Papa: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la "carpa VIP" en la misa que el papa León XIV celebró en Palermo el último lunes. En declaraciones a radio La Red, el mandatario local catalogó el acontecimiento como "un evento excepcional" y explicó los motivos de la instalación de las estructuras. "Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más", sostuvo.

{{{htmlAmp}}}

"En un evento como este hay protocolos para recibir a muchas autoridades, periodistas, comunicadores, diplomáticos, etcétera, que tuvieron que llegar varias horas antes del evento también porque se cerraba puerta", precisó Macri.

El jefe de Gobierno detalló que la decisión consistió en montar múltiples espacios para diferentes sectores: "La decisión era tener carpas porque hubo varias. También hubo para miembros de la iglesia, para gente que estaba trabajando en el evento, el coro, etcétera, lugares donde pudieran refrescarse".

Consultado sobre cuestionamientos vinculados a ese sector VIP, el funcionario admitió que pudieron existir excesos en el catering: "Evidentemente, revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso".

"Me parece que alcanzaba con agua y un café eventualmente para la espera, pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", añadió. En esa línea, reiteró: "Si me preguntas y revisas si aprendemos esto que decíamos antes de escuchar y aprender, y probablemente lo de las medialunas y budines estuvo de más y alcanzaba con un lugar de espera para ir recibiéndolos y agua y tal vez un poco de café y no mucho más".

El pedido de informes en el Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, brinden precisiones sobre la organización.

El texto de la iniciativa requiere detalles sobre los criterios de selección de invitados, los costos totales de la logística en el Monumento de los Españoles y los mecanismos de contratación aplicados.

A través de su cuenta en la red social X, Paulón cuestionó la medida: "En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje. ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".