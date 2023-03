Semana clave para el kirchnerismo: acto masivo y argumentos de la condena a CFK

El jueves el TOF N°2 leerá los argumentos de la causa Vialidad y dos días después el kirchnerismo hará un acto en Avellaneda para pedir que CFK sea candidata.

Esta semana será de un alto voltaje político para el Frente de Todos porque el jueves el Tribunal Oral N°2 dará a conocer los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y dos días después habrá un acto en Avellaneda para pedirle a la máxima líder del espacio que sea candidata. Por estas horas, la Vicepresidenta evalúa su participación en el plenario y en caso de confirmarla, seguro terminaría de definir allí si será candidata o no en las elecciones de este año.

Pero sin dudas lo que pase el sábado estará condicionado por lo que den a conocer los miembros del Tribunal Oral N°2, presidido por Jorge Gorini e integrado también por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres fueron quienes lideraron la última instancia del proceso judicial que condenó a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por la causa de la obra pública en Santa Cruz.

El tribunal, que estuvo trabajando en los fundamentos durante la feria judicial, no realizará una nueva audiencia sino que cargará los argumentos del fallo al sistema Lex 100, que será de libre acceso para las partes. La ex presidenta no fue la única condenada en el juicio cuyo veredicto se dio a conocer el 6 de diciembre pasado. Otras ocho personas recibieron sentencias de culpabilidad, entre ellas el empresario ex contratista del Estado Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López. En cambio, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otras tres personas quedaron absueltas.

El mismo 6 de diciembre en que recibió la sentencia, la jefa del kirchnerismo anunció que no sería "candidata a nada" y que el 10 de diciembre se quedaría sin fueros. En ese preciso momento comenzó un operativo "clamor" para que CFK sea candidata al que cada vez se fueron sumando más dirigentes políticos.

Ese pedido incluso terminó presente en la primera mesa nacional del Frente de Todos que se celebró en la sede del Partido Justicialista nacional y que tendrá un nuevo capítulo este sábado en el que la agrupación "La Patria es el Otro", La Cámpora y otras agrupaciones oficialistas anunciarán la lucha por el fin de la "proscripción", y pedirán por la candidatura de su máximo referente con la histórica consigna "Luche y Vuelve".

Con información de Noticias Argentinas.