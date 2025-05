Milman se presentará en la Justicia por el atentado a Cristina Kirchner: "Quiero salir de esto, me gritan asesino"

El diputado del PRO Gerardo Milman adelantó que se presentará ante el poder judicial para intentar deslindarse del atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El legislador se presentará ante la jueza María Eugenia Capuchetti para dar una declaración espontánea y "salir de este problema".

"Me voy a presentar a las 10 de la mañana para mostrar las circunstancias en que me quisieron involucrar y que, si hubiera varios autores intelectuales, le voy a mostrar a la Justicia un camino por donde deberían ir. Yo no sé si hubo o no hubo (autoatentado). Eso lo debe definir la justicia", sostuvo Milman. El legislador evitó decir que va a acusar a Cristina Kirchner por "autoatentado" tal como señalaron los periodistas Luis Majul y Esteban Trebuqc en La Nación +.

"Quiero salir de este problema. En la calle me gritan asesino", sostuvo Milman en una entrevista en El Destape Radio.

El legislador, cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que quiere "salir" del "problema" de estar implicado en la causa porque "no es un tema menor". "Me han gritado asesinos, en la calle me han gritado asesino, no es un tema menor", detalló. El diputado hará su presentación en el juzgado federal N°5 de la Capital Federal, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Por qué está inmerso en el caso

Milman había sido involucrado en la causa debido a que una persona lo había escuchado decirles a sus secretarias en el bar Casablanca que "cuando la maten, voy a estar camino a la costa". Luego una de sus secretarias confesó que borraron parte del contenido de su teléfono personal.

Sobre esto, el diputado aseguró que "es falso" y que "no hay ningún teléfono borrado". "Uno de los teléfonos se abrió y estaba todo el contenido. Y el otro, la Justicia no lo pudo abrir y por lo tanto no sabemos que hay adentro. Por la confianza que le tengo a la persona, sé que no lo borró", agregó.

Además, descartó que se hayan manipulado esos teléfonos en oficinas pertenecientes a Bullrich. "No fuimos a ninguna ofician de a manipular ningún teléfono. Yo era el director ejecutivo de la ONG de Bullrich y era diputado al mismo tiempo, el personal iba y venía. Pasaba mi tiempo en Diputados y en esta oficina", remarcó.