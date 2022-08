Kicillof, sobre Cristina Kirchner: "No vienen por ella, vienen por los derechos"

El gobernador bonaerense, en diálogo con El Destape Radio, se refirió al pedido de condena contra la vicepresidenta, Cristina Fernández. Respecto de la lectura de los alegatos dijo que "era un mamarracho" y que "se armó un show mediático".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al pedido de condena contra Cristina Kirchner en el marco de la causa de Vialidad y afirmó: "No vienen por ella, vienen por los derechos adquiridos". En diálogo con El Destape Radio, dijo que todo lo ocurrido "era un mamarracho" y que "se armó un show mediático". "Ya estamos en un hecho de proscripción", manifestó y agregó que "dicen que no hay tiempo para proscribirla, pero acá los tiempos los manejan como quieren. Si la condenan, ya estamos en situación de proscripción".

"Sabemos que las instancias superiores forman parte del mismo plan, por eso digo que en todo caso será cuestión de tiempo, pero esto es un hecho de proscripción. Es muy grave que inventen una causa y consigan una condena absolutamente infundada contra la Vicepresidenta y la principal dirigente del peronismo", espetó.

"Esto se cae por su propio peso, la sociedad no lo va a dejar pasar", advirtió Kicillof. El lunes por la tarde, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita. Sobre ello, el dirigente del Frente de Todos dijo que "lo que pasó ayer fue payasesco, el fiscal trajo pruebas que no eran parte de la causa y después no le dieron derecho a Cristina a responder. Eso es pedir la proscripción de por vida".

"Es un día de luto para la democracia. Esto superó los límites de lo que se venía haciendo. Esto es una payasada". En tanto, el mandatario provincial planteó que "es una causa totalmente trucha por donde se la mire".

"Todos los que juzgan a Cristina están emparentados desde la amistad y la ideología con Macri", remarcó Kicillof. Asimismo añadió: "El principal beneficiario de esta condena es Macri". "Esto no es solo lo judicial, es parte de una cuestión política. Esto es lawfare", remarcó el mandatario provincial.