Expectativa por la palabra de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA

La vicepresidenta eligió conmemorar el Día de la Bandera en el plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores, en el que se debatirá sobre el mercado, los precios, la producción, el trabajo y la política social. Miles de militantes la esperan con ansias.

Miles de militantes que se acercaron a la ciudad de Avellaneda aguardan expectantes las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores. El discurso de la mandataria también promete generar repercusiones en el tablero político, tanto dentro del oficialismo como fuera de él, dado que será su primera aparición pública después del centenario de YPF, donde estuvo junto al presidente Alberto Fernández.

Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", el acto se desarrolla desde las 16 en el predio del Parque La Estación, hasta donde llegaron 1.800 delegados de la CTA de todo el país.

Además de la vicepresidenta, del encuentro participarán también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros. "Seguramente Cristina va a tener una mirada de toda la realidad que estamos viviendo. Elegimos que sea el 20 de junio porque la figura de Manuel Belgrano todavía nos habla de muchas cosas que tenemos que seguir resolviendo como país”, sostuvo Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional del FdT.

Roberto Baradel: "Es un acto muy importante"

Más temprano, el Secretario General de SUTEBA y dirigente de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, dejó algunos indicios sobre el enfoque que tendrá el acto, el que aseguró será "muy importante". "La única manera de salir de la pobreza es con salarios dignos, no solamente creando trabajo", remarcó el dirigente en diálogo con El Destape. Además, pidió: "Hay que cobrarle menos impuestos al pequeño y mediano empresario y tienen que pagar proporcionalmente a lo que ganan los más grandes".

"En el PRO se ven amenazados por otros sectores de derecha que les quitan votantes y tratan de profundizar sus expresiones autoritarias", focalizó también Baradel.

El último acto de Cristina Kirchner

En los festejos por los 100 años de YPF en el predio de Tecnópolis, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, advirtió por la debilidad de las reservas en el Banco Central y pidió por endurecimiento en las relaciones con los grandes empresarios del país para defender los intereses del Estado. Desde esa perspectiva, ejemplificó la falta de compromiso del sector privado con las políticas que desarrolla el grupo Techint en el país.

Además, envió un mensaje sobre la gestión y la ]"lapicera" en medio de la interna oficialista que propició luego la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Yo creo que tenemos que entender que las decisiones que responden a los intereses de las grandes mayorías encuentran muchas críticas", había dicho la vicepresidenta con el Presidente al lado. Luego, lanzó: "Yo te dije, Alberto, la otra vez, que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, y eso no significa pelearse". Y alertó: "Hay que sentarse, no como amigos, sino como pidiéndole que devuelvan, no como regalo, a los empresarios. Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas”.

El acto del presidente Alberto Fernández

Por su parte, el Presidente encabezó esta mañana el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera con más de 2000 estudiantes de cuarto grado en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Durante el acto, el mandatario advirtió que Argentina "no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos, sino que es un país que quiere ponerse de pie" y destacó que Manuel Belgrano "estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria".

Fernández dio un breve discurso frente a chicos y chicas de distintas escuelas del conurbano bonaerense, en donde no faltaron las referencias a lo vivido estos años con un aislamiento estricto por la pandemia. “Todos ustedes son parte de una generación que ha sufrido el no compartir con los compañeros las horas de recreación que la infancia exige. Van a hacer el futuro y lo mejor es tomar estos ejemplos”. Asimismo, ya con la reactivación afianzada y de cara a la pospandemia, apuntó: "Vamos a ponernos de pie una vez más, por ustedes, para que tengan de una vez y para siempre la patria que se merecen", sostuvo al dirigirse a los alumnos que hicieron el juramento a la Bandera, y completó su mensaje: "Prepárense para un mañana mejor".