El libro que Cristina Kirchner le regaló Alberto Fernández y recomendó a Massa: "Espero lo lea"

La vicepresidenta destacó la obra y pidió que el jefe de Estado lo lea.

La vicepresidenta Cristina Kirchner contó que le regaló al presidente Alberto Fernández el libro Diario de una temporada en el quinto piso que narra los inconvenientes que debió enfrentar el gobierno de Raúl Alfonsín luego del advenimiento de la democracia en 1983. La funcionaria narró además que se lo recomendó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Yo le voy a recomendar un libro que le recomendé al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no lo leyó. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar el Nobel por eso. Es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático y de los equipos económicos que lo sucedieron", contó.

Luego retó a Sergio Massa y lo señaló: "Me dijiste que lo vas a leer". La vicepresidenta contó que se lo obsequió a Alberto Fernández por su cumpleaños, pero que no sabe si el máximo mandatario lo leyó. "Es muy interesante y de una extraordinaria actualidad", agregó.