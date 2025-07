La ex presidenta Cristina Kirchner se metió en la campaña electoral. A través de un audio reproducido en un acto de Fuerza Patria en Moreno, la titular del Partido Justicialista (PJ) cargó contra el gobierno de Javier Milei y el respaldo que le brindó Estados Unidos.

"Es un desgobierno, Milei claramente gobierna para los ricos y bajo las ordenes de las fuerzas del norte, no de las del cielo", afirmó la ex mandataria, en el marco de un homenaje al fallecimiento de Eva Perón.

Y agregó: "Estamos habitando un intento de destrucción, no es algo que nunca sucedió de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia y profundidad nunca antes vista"

También cargó contra el embajador estadounidense Peter Lamelas, que dijo que "va a venir a vigilar a los gobernadores y a asegurarse que Cristina reciba la justicia que merece"

"La campaña de verdad la están haciendo desde Washington, a puro dólar. Las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada", lanzó Cristina Kirchner.

"Nada de lo que dice Caputo se cumple"

Otro pasaje del discurso se lo dedicó a la política económica que encarna Luis Caputo. Primero, por el endeudamiento y después, por el reciente anuncio sobre las retenciones que hizo hoy el mandatario desde la sede de la Rural. "Es un nuevo intento de destrucción de la Argentina", denunció.

En esa línea, advirtió que "nada de lo que dice Caputo se cumple" porque "todos los meses un millón de argentinos compra más dólares para llevárselos al colchón y no para sacarlos".

"Argentina cada vez pierde más dólares", insistió cuando se refirió a la política de endeudamiento. La exmandataria hizo énfasis en el incumplimiento del acuerdo con el FMI de la gestión de Milei, aunque cuestionó que el organismo le sigue dando millones "para que pueda llegar competitivo a las elecciones de octubre". "Cada vez, más deuda para llegar a octubre", enfatizó.

Sobre el final, anticipó nuevamente que "esto no termina bien" porque en el "desgobierno de Milei" no se beneficia el pueblo. Según dijo, "la guita la están haciendo un puñado de argentinos". "¿A quien puede asombrarle entonces el paisaje social?", se preguntó entonces al puntualizar los efectos más concretos del ajuste de Milei a la salud pública y la decisión de pisar paritarias, entre otras medidas. "Se gobierna para el pueblo o sus un títere de las fuerzas del norte", cerró, al exhortar a la militancia a tener en cuenta "las tres C: Cabeza, Corazón y Coraje".