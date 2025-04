Ante la avanzada por Ficha Limpia, Cristina reafirma su candidatura en Provincia

El anuncio de que dos senadores de Santa Cruz votarán a favor del proyecto de Ficha Limpia, con lo que supuestamente estarían los votos para aprobarlo, entusiasmó en las últimas horas al oficialismo, sus aliados y los medios afines, que veían materializar sus deseos de cerrar el paso a una candidatura nacional de Cristina Kirchner en octubre. Sin embargo, en el entorno de la presidenta del PJ Nacional no se inquietaban. Por un lado, porque dudaban de que realmente estuvieran los 37 votos en el Senado para convertir al proyecto en ley. Por el otro, porque ratificaban que la decisión de CFK es encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales en la Tercera Sección Electoral, como forma de colaborar con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. "Lo que Cristina dice en privado es lo que luego hace. No hay una segunda intención en eso", aseguraban desde su entorno.

Sucedieron dos cosas en los últimos días. La Corte Suprema activó la causa Vialidad, que llegó a esa instancia por recursos extraordinarios, al remitir al procurador general Eduardo Casal para que dictamine su parecer sobre la apelación del fiscal de Casación. Ni Casal ni la Corte tienen plazos para expedirse, pero que el expediente comenzara a moverse hizo pensar que tal vez pudiera haber una resolución antes de las elecciones. La sentencia de Cristina, que fue recurrida, es de seis años de prisión e inhabilitación de ocupar cargos. Lo otro estuvo relacionado con Ficha Limpia, proyecto que el oficialismo ahora quiere tratar el próximo jueves. Para justificar tanto encono, este sábado la ex presidenta tuiteó un trabajo de Fundar que mostraba que durante su período se había dado la mayor participación de los asalariados en el PBI.

Nada de lo sucedido en los últimos días modificó la intención que CFK adelantó en un encuentro que mantuvo días atrás con intendentes de su espacio: encabezar la boleta de Unión por la Patria en la Tercera Sección Electoral en los comicios provinciales convocados por el gobernador Axel Kicillof para el 7 de septiembre. De nuevo, en el Instituto Patria remarcaban que estaba convencida de que las elecciones bonaerenses y nacionales tendría que haberse hecho el mismo día, pero que ya tomada la decisión de desdoblar correspondía ir con lo mejor para asegurar el triunfo. La Tercera Sección reúne casi cinco millones de electores distribuidos en 19 partidos, incluyendo algunos de los más populosos como La Matanza, Lomas de Zamora y Avellaneda. En una estrategia en espejo, desde el Frente Renovador proponen que Sergio Massa haga lo mismo con la lista de senadores en la Primera Sección Electoral.

Lo que nadie se anima a poner en duda ahora es que las listas tienen que ser de unidad y que no hay lugar para boletas divididas ante la alianza en construcción de la derecha de La Libertad Avanza, el Pro y, tal vez, un sector del radicalismo. El ejemplo de la semana pasada en Santa Fe sirvió como lección de lo que podría suceder: pese a que el gobernadora radical Maximiliano Pullaro perdió muchos votos respecto a su elección de dos años atrás, el peronismo dividido quedó muy lejos. "Cristina hizo todo el esfuerzo para que haya unidad, quería que el candidato fuera Marcelo Lewandowski, pero no lo consiguió", explicaban cerca de la ex presidenta. Lewandowski fue con una lista aparte y terminó quinto en los comicios para convencionales constituyentes.

La premisa de la unidad será el eje del Congreso Nacional del Partido Justicialista que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, convocó para el viernes que viene en el microestadio de Ferro. Desde el Patria aseguraban que la agenda del Congreso fue consensuada entre Insfrán y Cristina y que no había esperar que el encuentro tuviera mayor espesor político. "Las cuestiones importantes no se discuten en un congreso", deslizaban. Tampoco las tensiones que permanecen en la provincia de Buenos Aires, aseguraban, serían tema de análisis. "Es una mirada ambacéntrica de la política. ¿Por qué alguien que viene de Santiago del Estero o de Formosa tiene que ponerse