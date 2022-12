Macha apuntó a Juntos por el Cambio por no dar quórum en Diputados

"Hay miles de personas que no se van a jubilar, porque no tenemos la moratoria previsional. Esto da cuenta de los intereses de Juntos por el Cambio", afirmó la legisladora kirchnerista.

La diputada nacional del Frente de Todos Mónica Macha cargó contra Juntos por el Cambio por no haber dado quórum en las últimas dos sesiones de la Cámara baja

Si bien la legisladora señaló que "dar o no quórum es una estrategia política válida", especialmente "en un momento en el que estamos en un momento de paridad" en el recinto, subrayó que "es importante saber cuáles son los proyectos que quedan sin tratar porque Juntos por el Cambio no da quórum: quedó la creación de universidades y la moratoria previsional"

"Hay miles de personas que no se van a jubilar, porque no tenemos la moratoria previsional. Esto es grave y da cuenta de los intereses de Juntos por el Cambio y cuáles son las políticas que no acompañan", declaró Macha, en diálogo con el programa El Especial de los Sábados de El Destape Radio. En ese marco, destacó que el oficialismo tiene "un trabajo con los bloques chicos, que nos permiten llegar al quórum de modo ajustado".

Cristina proscripta

Por otra parte, Macha se refirió a la denuncia de proscripción por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el pedido a la militancia kirchnerista , en el último acto del 2022 realizado en Avellaneda, de que "saquen el bastón de mariscal".

"Si nuestra principal líder no puede estar en la boleta, es complejo. Pero también implica una responsabilidad de la miltancia para buscar estrategias y poner alma, corazón y cuerpo en esto", indicó la dirigente de Nuevo Encuentro.

Mas allá de esto, aclaró que "hay muchas decisiones que se tomarán estos meses, para definir una estrategia electoral" y que esta "definición no está todavía".

Funcionamiento de la justicia

A su vez, la diputada nacional observó que la proscripción de la Vicepresidenta "pone de manifiesto el rol que cumple el Poder Judicial", y, en palabras de la ex mandataria, señaló que esta situación "nos tienen que hacer revisar ese contrato demacrático".

"Hay una parte del Poder Judicial que se inmiscuye en las definiciones del Poder Legislativo y Ejecutivo y con ese accionar se vuelve funcional a Juntos por el Cambio", afirmó

De esta manera, reclamó la necesidad de una "transformación del Poder Judicial, que no va a ser de un día para el otro, que no puede ser la demanda de un solo espacio político".

"Nosotros como espacio político tenemos esta mirada y los efectos del mal funcionamiento, pero si todas las personas se ponen a reflexionar sobre el rol de una gran parte de la justicia en la vida cotidiana, se puede ver que el accionar es el mismo", concluyó la legisladora.