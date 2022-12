Los seis pasos que presentó CFK para desmontar la operación del "vuelo del lawfare"

En su exposición tras el fallo por la causa Vialidad, la Vicepresidenta apuntó contra los funcionarios judiciales, políticos y empresarios que se reunieron en Lago Escondido.

En su discurso tras la condena que recibió por la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a los presuntos chats de "los jueces de Clarín" para tapar el financiamiento del denominado "Vuelo del Lawfare" y apuntó contra los funcionarios judiciales, políticos y empresarios que se reunieron en Lago Escondido para armar causas.

A través de su exposición por YouTube, posterior a recibir la condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, la ex mandataria dividió en seis partes la secuencia de presuntos chats, publicados este fin de semana.

En primer término, se refirió al "intercambio furioso en este chat" cuando Página 12 publicó el viaje a Lago Escondido, apuntando contra la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), porque aparece "una planilla de un aeropuerto". En ese sentido, relató Fernández de Kirchner, "el sobrino de Magnetto (Pablo Casey) le pide a (el juez Pablo) Yadarola y (el ministro de Seguridad porteño, Mauricio) D'Alesandro alguna info de este tipo (José Glinksy), que escribimos una notita" director

"Ahí está el comienzo del lawfare, empiezan las notas en clarín, en La Nación. Esto que siempre elucubramos, teorizábamos, cuando uno lo ve escrito y lo escucha, la verdad que es impresionante", observó. Y agregó: "Estamos hablando de hombres que deciden sobre tu libertad, tal vez es un tema para analizarlo más adelante", lanzó, y luego recordó: "Todos los jueces que no pagan ganancias, que pagan cientos de miles de trabajadores, comerciantes, empresarios, ellos dicen que no pueden porque eso afecta su independencia a la hora de dar una sentencia, resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín garpado por Clarín yendo a Lago Escondido de un ciudadano británico que está violando las leyes de la Argentina, eso no afecta".

Luego, la ex mandataria señaló sobre el "periodismo unificado y razonable", en referencia a cuando los implicados en el viaje comenzaron a recibir mensajes de periodistas consultado sobre el encuentro."¿Vieron que las tapas de Clarín y La Nación son siempre las mismas? Acuerdan lo que van a poner, no te informan, no hacen periodismo, hacen política y hacen politica para estas cosas", apuntó.

En referencia a la mención a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por parte de uno de los participantes del vuelo, señaló que la ex funcionaria "había sido designada con amplia mayoría constitucional como lo marca, y que fue obligada a renunciar por (el ex operador judicial macrista Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón, que no estaba en este vuelo porque está prófugo desde hace dos años en Uruguay". Y sumó: "Yo estoy acá sentada, nunca me fui de mi país, el amarillo que organizaba la mesa judicial y la salida de Gils Carbó está prófugo".

El tercer ítem es el encubrimiento del viaje para que no se visto como una dádiva por parte de Clarín, a quienes los jueces mencionados habían beneficiados "en fallos, el caso (de Julián) Ercolini y Papel Prensa, el caso de (Carlos) Mahiques con Joe Lewis".

"Yadarola, es el experto, el juez en lo penal económica que analiza las facturas truchas, que juzga si evadiste o no impuestos, si son falsos los recibos, esto hace con la de él, con la tuya te revienta seguramente", afirmó y lamentó: "Este es el país que tenemos y el poder judicial que tiene la Republica Argentina, tu país".

Ante una posible denuncia en el Consejo de la Magistratura, Fernández de Kirchner leyó el párrafo del chat donde Yadarola propuso "provocar una investigación" que los tenga como "víctimas de espionaje ilegal" y se sugiere que el senador nacional Mariano Recalde sea denunciado como quien entregó las planillas del vuelo a Lago Escondido.

En ese marco, apuntó contra el titular de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossatti, que se "revivió" una ley extinta, se "autovotó" para el máximo tribunal y no habilitó la división del bloque de senadores del Frente de Todos.

El quinto ítem refiere a una fiscal de Bariloche que tomo una denuncia penal sobre el vuelo y el audio en el que Juan Mahiques señala que la funcionaria judicial mostró "buena predisposición". Por último, habló de "instigación al falso testimonio" y cerró: "Esto es el Poder Judicial de la Argentina, en articulación con los grandes medios y las empresas y es el sistema que hoy me condena".