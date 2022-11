Cristina Kirchner recibió a Felipe González

"La realidad de nuestros países y el escenario global, los ejes del encuentro", informó la Vicepresidenta sobre su encuentro con el ex presidente de gobierno de España. El dirigente del Partido Socialista Obrero español encabezó una charla el martes sobre la transición democrática en su país.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recibió al ex presidente de gobierno de España Felipe González. Según dejó trascender la ex mandataria, ambos analizaron el escenario actual del mundo y sus países. "Hoy en el Senado junto al ex Presidente del Gobierno de España, Felipe González", comentó la ex mandataria en su Twitter. Y agregó: "La realidad de nuestros países y el escenario global, los ejes del encuentro".

En los últimos días, la Vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a Evo Morales y Rafael Correa, ex presidentes de Bolivia y Ecuador, respectivamente. También visitó a embajadores de países de la Unión Europea en Argentina.

González, presidente español entre 1982 y 1996, arribó a la Argentina invitado por las principales organizaciones empresariales reunidas en el Grupo de los 6 para recordar la experiencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, de los que fue protagonista y que consolidaron la transición democrática en España.

En ese marco, también tuvo encuentros con dirigentes de la oposición, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, la titular del Pro, Patricia Bullrich, y el presidente Mauricio Macri, aunque de esta reunión no trascendieron imagenes.

Durante la presidencia de Macri, Fernández de Kirchner y González tuvieron un cruce a raíz de un artículo del diario Clarín en el que, según el periodista Marcelo Bonelli, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) le habría preguntado al fundador del PRO "por qué no iba presa" la ex mandataria.

Pese a que la actual Vice cursó carta documento a Macri y a González, el ex presidente de gobierno desmintió al medio argentino. “No sé cómo se le ha podido ocurrir a la persona que hizo la nota poner eso en mi boca”, expresó.

La visita de González

En el encuentro del Grupo de los 6 del martes, González advirtió sobre la importancia de "reconstruir el espacio de convivencia democrático" impulsando una "redistribución del ingreso que no aumente la desigualdad" y remarcó el "gran potencial" que tiene Argentina para posicionarse en el nuevo mapa geopolítico mundial.



"Tenemos un problema de sostenibilidad, los ingresos son cada vez más desiguales y están cada vez más concentrados. Esto exige una redistribución inteligente del ingreso que no aumente la desigualdad lacerante que vive el mundo desarrollado y subdesarrollado", aseveró González durante la conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Alvear Palace Hotel en el barrio porteño de Recoleta.

En ese marco, aseguró que en la búsqueda de acuerdos "no se trata tanto encontrar 'el centro', sino de buscar la centralidad en la que se basa una verdadera reconstrucción del espacio de convivencia democrática".



Para ello, González recordó que "pactar no significa dejar de competir ni ponerse de acuerdo en todo", pero sí consensuar "normas de convivencia democráticas" y "acuerdos mínimos".



"Hay una crisis de partidos políticos, los bloques se antagonizan y se cree que el que más grita se impone, pero esos gritos no dejan escuchar lo que le pasa al ciudadano de pie. Hay que intentar utilizar las palabras no como puñales sino como mecanismo de comunicación con el otro", advirtió el exsecretario general del PSOE.

La exposición del ex presidente contó con la presencia de varios referentes políticos del oficialismo y la oposición. Entre los presentes, estuvieron el jefe de gabinete de Ministros, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el titular de la AFI, Agustín Rossi; los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri y Facundo Manes; los senadores Luis Naidenoff y Martin Lousteau; el cotitular de la CGT, Hector Daer; los gremialistas Hugo Moyano y Armando Cavalieri, entre otros.



Del sector empresarial, asistieron los presidentes de las entidades que conforman el G6 -impulsor de este encuentro- Carlos Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Javier Bolsico de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, y Eduardo Eurnekian, en representación de la Cámara Argentina de Comercio.

Con información de Telam