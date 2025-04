En PBA, advierten que Macri tal vez no pueda evitar un acuerdo con LLA

“No se si podría evitarlo”. La frase, breve, corresponde a un dirigente del PRO y está dirigida a Mauricio Macri. En medio de tensiones y posiciones hasta ahora irreconciliables entre el jefe del partido amarillo y La Libertad Avanza, la dirigencia bonaerense sigue apostando por un acuerdo con el sello violeta, de allí que este referente del macrismo ponga en duda la capacidad del ex presidente de frenar un acercamiento electoral en la provincia.

El martes próximo, en una reunión del partido bonaerense, los más entusiastas esperan “un acuerdo” para sellar el destino de los amarillos junto a los libertarios. Dentro del universo PRO, se describió, conviven un grupo grande que está a favor del pacto y otros pocos que no. Esas posiciones se buscarán consensuar la semana que viene para terminar de avanzar con el acercamiento electoral. La sesión en la Cámara de Diputados provincial puede posponer el encuentro, como sucedió esta semana con la del Senado por la suspensión de las PASO.

Cerca de uno de los dirigentes que más cuestionó el maltrato libertario, el panorama es en favor de un acuerdo, lo que ya marca un poco el escenario favorable para esa discusión. Se aseguró que existe el diálogo y que éste avanza, pero todavía con mucho trabajo por delante. Fuera del AMBA, quieren que se tengan en cuenta las experiencias del interior, donde la convivencia con La Libertad Avanza no siempre es la mejor, como ocurre en la Capital Federal. No sólo por los cascoteos violeta, sino por las peleas internas del mundo libertario que hacen imposible poder conversar con ellos como si fueran un grupo coordinado. El martes se contará, entonces, la experiencia de cada localidad.

La posición de Macri

Del otro lado, Mauricio Macri insiste en que no hay nada cerrado. Lo hizo en público, de forma directa, después de que Javier Milei asegurara que están trabajando en un acuerdo y señalara a su hermana, Karina, como la gran figura detrás de este movimiento estratégico. Cerca del ex presidente reiteraron que “nunca hubo una propuesta de acuerdo. Solo fotos”.

“Ellos convocan, nosotros vamos. Pero en concreto, al finalizar la reunión, no hay nada. Se apuran con una foto y un tuit. No hay más que eso”, se dijo para bajarle un poco el tono a los avances de las conversaciones.

Una de las opciones barajadas a esta altura es la del salto individual de algunos dirigentes con más ganas de trabajar con el gobierno nacional que con el macrismo. “Todo verde. No hay nada hablado en ninguna línea”, se manifestó en el entorno de Macri. O sea, es una posibilidad pero que todavía, al menos Mauricio, no la tiene en la mesa de forma concreta.

Sin embargo, cerca de un intendente bonaerense se aclaró que ellos pregonan el acuerdo entre partidos y no entre dirigentes aislados, por lo que la decisión debería ser más orgánica, en conjunto. Ese es el gran objetivo del martes.

En ese entramado, no faltó quien se preguntara por el verdadero juego de Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense. Los más ansiosos por un acuerdo no terminan de entender si el diputado nacional estará dispuesto a romper con Macri – en caso de que él no quiera un acuerdo -. Lo que sí aseguran es que a Karina no le gustó verlo en el acto lanzamiento del PRO Capital. “Hay que avisarle que Cristian es del PRO”, se dijo desde el entorno de Mauricio.