Crisis sanitaria en Chaco: el colapso del sector privado y el ajuste en el INSSSEP acorralan a Zdero

La crítica situación del sistema sanitario de la provincia del Chaco expone la falta de gestión del gobernador Leandro Zdero. Entidades privadas de la salud emitieron un comunicado en el que advierten que, "de no mediar una pronta respuesta y solución a la situación planteada, es inminente el colapso y quiebre del sector".

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En el documento publicado, los prestadores señalaron que "el marcado atraso en el pago de prestaciones, la falta de actualización de los aranceles de las mismas, por parte obras sociales y prepagas, impiden a los distintos prestadores, abonar el sueldo del personal, las cargas sociales y demás tributos/obligaciones".

El titular de Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia del Chaco (ACLYSA), Armando Frangioli, explicó la situación desesperante que atraviesa el sector: "El momento es muy difícil para la salud privada de todo el país, pero en especial para nosotros, porque se viene dando una situación desde un tiempo esta parte que supera el ingreso del Gobierno actual y atrasos en la retribución de aranceles y el atraso de la de la corrección de los aranceles en todas las obras sociales", señaló en declaraciones para Diario Chaco.

Esta asfixia económica se ve agravada por el creciente escándalo en torno al ajuste aplicado por decisión del gobernador Zdero en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP). Ante la falta de respuestas del Ejecutivo provincial, los reclamos por medicamentos y tratamientos de cientos de familias escalaron a la Justicia y volvieron a poner al organismo en el centro de una crisis que ya se tramita en tribunales.

La paralización del organismo oficial golpea en el corazón del sistema asistencial privado debido a la escala de su padrón. En ese sentido, Frangioli remarcó la altísima dependencia que mantienen los sanatorios e institutos chaqueños con la obra social estatal: "El INSSSEP representa casi el 80% de la capacidad de trabajo con nosotros. Al no actualizar las unidades médicas privadas y no pagar en los tiempos y forma precisos, nos está generando una crisis importante", sostuvo.

Entre la falta de insumos básicos, atrasos salariales y el avance de amparos judiciales contra la obra social de la provincia, el entramado sanitario chaqueño se encamina a un freno total de prestaciones si el mandatario provincial no aporta una solución financiera urgente.

Trabajadores de la salud pública marchan contra la precarización laboral de Zdero

Frente al agravamiento de la crisis sanitaria y la falta de respuestas oficiales, el conflicto traspasó las paredes de los hospitales y se traslada a las calles. En este escenario de creciente tensión, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) convocó a una gran movilización multisectorial para este miércoles por la tarde en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, en unidad con los gremios que integran el arco gremial docente.

“Los trabajadores cumplen con su carga horaria y sus funciones, pero el Estado ignora sus obligaciones. Nadie puede pretender exigir mayor compromiso y responsabilidad cuando la contraprestación consiste en salarios de indigencia”, expresaron desde APTASCh a través de un comunicado.

La organización menciona los recientes decretos de pase a contratos de servicios, donde cerca del 90% de esas incorporaciones contempla sueldos brutos cercanos a los $530.000, lo que deja ingresos de bolsillo de poco más de $400.000, una cifra que representa apenas la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Según detalló Chaco Online, el gremio criticó la absoluta falta de respuestas políticas frente a la emergencia económica que atraviesan los empleados públicos, cuestionando que la agenda legislativa carece por completo de iniciativas orientadas al desendeudamiento y a la efectiva recuperación del poder adquisitivo.

Frente a este escenario de deterioro sostenido, precarización laboral y falencias estructurales en el sistema sanitario, APTASCh afirma que la organización y la protesta en las calles constituyen las únicas herramientas válidas para defender los derechos laborales y exigir solucions concretas e inmediatas.