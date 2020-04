Coronavirus: CGT y empresas firman suspensiones y rebaja salarial al 75%

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Central General de los Trabajadores (CGT) avanzan en un pacto para aplicar durante los meses de abril y mayo un recorte salarial de hasta el 25% a los trabajadores que sean suspendidos en sus tareas por efecto de la vigencia de la cuarentena social y obligatoria.

El documento ya fue firmado por representantes de las tres partes, incluido el Gobierno. Asimismo, quedará homologado por una resolución específica que el Poder Ejecutivo oficializará en las próximas horas.

El texto consensuado establece que aquellos trabajadores que no cumplieron con sus tareas habituales ante la paralización de actividades impuesta por la cuarentena podrán ser suspendidos por sus empleadores con la garantía del pago del 75% de su salario neto.

Por otra parte, se encuentra la autorización de suspensiones que no regirá para el caso de adultos mayores, trabajadores de grupos de riesgo, enfermos, embarazadas, o personal dedicado a tareas bajo el esquema de teletrabajo, los que seguirán cobrando la totalidad de su salario habitual.

También quedarán fuera del régimen de suspensiones con el pago del 75% del salario aquellos empleados que se desempeñen en actividades que quedaron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento, como el caso de los trabajadores del sector sanitario.

La semana pasada, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló informaba que los trabajadores metalúrgicos que no trabajen por la cuarentena obligatoria cobrarán sólo el 70 por ciento de su salario.

"No acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%", afirmó en una entrevista en El Destape Radio Caló, quien aseguró que no sabía si otros gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) iban a aceptar el recorte.

Caló justificó la decisión de aceptar el pago del 70 por ciento al manifestar que una gran parte de los trabajadores metalúrgicos trabajan en 22.000 PYMES que tendrán problemas para afrontar el pago de salarios por la imposibilidad de producir.