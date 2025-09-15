Con un mensaje grabado que saldrá por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentará este lunes por la noche el proyecto de ley de Presupuesto 2026. A horas del anuncio, ya hay convocatorias de protestas para cuando termine la cadena. También habrá cacerolazos mientras hable el jefe de Estado.

Qué dirá Milei es una incógnita, ya que, durante los últimos dos años, gobernó sin presupuesto aprobado y con prórrogas del que el Congreso aprobó en 2022 para 2023. La presentación de un Presupuesto que no profundice los ataques a los sectores más apuntados por el Gobierno es uno de los reclamos de la mayoría de los sectores opositores.

En este contexto y con la credibilidad de Milei en su peor momento a raíz de los escándalos por presunta corrupción que involucran a su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, ya hay cacerolazos convocados para este lunes.

Se prevén protestas en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ya hay vecinos de Caballito convocando a un "ruidazo contra el ajuste brutal y el Presupuesto 2026": se realizará en Acoyte y Rivadavia cuando termine el mensaje presidencial.

La cadena nacional de Milei

Aún no se sabe el contenido de la cadena nacional de la presentación del Presupuesto 2026, aunque sí es seguro que se grabó el lunes por la tarde y que Milei estuvo acompañado, al menos detrás de bambalinas, por el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre, José Luis Espert.

Se sabe que se grabó porque Adorni, legislador porteño electo que debería asumir su banca a fin de año, compartió en sus redes sociales una foto con los presentes. "Por comenzar la grabación del discurso por la presentación del Presupuesto 2026 en el Salón Blanco de Casa Rosada. Fin", escribió el encargado de la vocería presidencial.