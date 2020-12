A un año de gobierno, Alberto Fernández llamó a la unidad nacional

A un año del inicio de su gestión, el presidente Alberto Fernández valoró los esfuerzos del Gobierno para mitigar los efectos dañinos de la pandemia del coronavirus. Además, llamó a la unión nacional para trabajar "juntos" de ahora en adelante.

En diálogo con la señal de noticia C5N, el mandatario aseguró que "sin el Estado presente la indigencia pudo haber llegado al 27%". Más allá de reconocer los niveles de precariedad social, afirmó: "En marzo discutíamos cuando venia el primer saqueo, cuando explotaba el conurbano, y nada de eso sucedió".

"Eso fue un esfuerzo de todos. Todos nos abloquelamos para frenar el temporal. No podemos evitar los costos de la pandemia", indicó el jefe de Estado. En esa línea, aseguró: "Tarjeta Alimentar, el IFE, la AUH, pareciera ser que estamos sorteando lo peor del temporal. Hay que trabajar juntos siempre, que no nos convoque solo el virus".

Respecto a la discusión parlamentaria por el proyecto del aborto legal, expresó: "Quise que antes de fin de año se de ese debate, no debe dividir a la sociedad, la salud pública es muy seria". Y reflexionó: "Decenas de miles de mujeres han quedado lastimadas por abortos mal practicados. No tiene sentido negar la existencia del aborto. No es posible que sigamos creyendo que el problema no existe".

Acerca de su relación con el Papa Francisco tras promover esta discusión, aseveró: "Espero que no haya quiebre de relación porque hice campaña con esta idea, nadie puede verse sorprendido. Si bien soy católico, yo gobierno un país donde no todos son católicos. Me tengo que hacer cargo del conjunto social".