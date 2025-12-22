Un ataque ucraniano con drones daña dos buques en la región rusa de Krasnodar, según las autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de instalaciones de la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en Yuzhnaya Ozereevka, cerca del puerto de Novorosíisk, en el Mar Negro, Rusia

‍Un ataque ucraniano con drones dañó dos buques y dos muelles ‍y provocó ⁠un incendio en un pueblo de la costa del mar Negro en la región rusa de Krasnodar, dijeron el lunes las autoridades regionales.

Toda la tripulación de los barcos en la terminal de ‌Volna, en el mar ⁠Negro, ha sido evacuada ⁠sana y salva, dijo el cuartel general operativo de la región ‍de Krasnodar en la aplicación de mensajería Telegram.

Los ⁠daños provocaron un incendio que ‌se extendió hasta 1.500 metros cuadrados, dijeron las autoridades. A las 0200 GMT el fuego seguía activo.

Ucrania ha atacado ‌a ‌menudo la región de Krasnodar con aviones no tripulados, con refinerías, depósitos de combustible, puertos y aeródromos como ​objetivos.

La región del mar Negro es vital para las exportaciones energéticas y la logística militar de Rusia, ya que limita con Crimea y está al alcance de drones ‍desde el sur de Ucrania.

El pueblo de Volna está cerca del puente de Crimea sobre el estrecho de Kerch, una arteria importante ​para las fuerzas rusas, ya que une el continente con la península ​de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia.

Con información de Reuters