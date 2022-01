Cortes de luz: qué medidas analiza el Gobierno contra Edesur

La empresa es responsable de miles de cortes de luz. La acusan además de mala atención a los usuarios.

La portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, no descartó quitar la concesión a la empresa de electricidad Edesur y adelantó que tomarán todas las medidas necesarias para evitar los cortes de luz. Además se preguntó qué ocurrió con el millonario ingreso que registró la firma por los tarifazos aprobados por el gobierno de Mauricio Macri.

Ante una pregunta de El Destape acerca de la posibilidad de quitar la concesión, Cerruti en la habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada respondió: "Es un tema delicado, pero el gobierno estudia todas las maneras de controlar a las empresas que tienen las concesiones y Edesur no está cumpliendo con el servicio que tiene que dar. No solo porque hay cortes, sino también porque no atiende los reclamos, no atiende a los usuarios", lamentó Cerruti.

La funcionaria además cuestionó a la firma por las excusas que utiliza. "En el verano porque hace calor, en el invierno porque hace frío. La verdad es que Edesur no está cumpliendo con lo que la concesión le obliga a hacer".

"Lo que esperamos es que Edesur haga las inversiones que tiene que hacer por los aumentos tarifarios que recibió en su momento y eso no se ve reflejado en las inversiones que hizo", enfatizó.

Sin embargo, fuentes oficiales reconocieron a El Destape la dificultad que generaría quitar la concesión a la empresa de energía y relativizaron esa posibilidad en este contexto, en el que el gobierno busca cerrar un acuerdo con el FMI.

Cerruti contra Larreta: "Dijo que no vino a la reunión del FMI por temas de interna en Cambiemos"

Cerruti afirmó que "no le llama la atención" la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta no participar en la reunión convocada por presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán para informar a los mandatarios federales sobre los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que el dirigente del PRO prioriza "su posición en la interna" de Juntos por el Cambio (JxC).

"No nos llama la atención que Rodríguez Larreta no haya participado porque él mismo expresó al Presidente porque tiene problemas internos dentro de su alianza para asistir a estas reuniones. Evidentemente privilegia su posición dentro de la interna JxC antes que los intereses de los argentinos y argentinas", señaló.

Cerruti criticó la postura del jefe de gobierno porteño a quien "le cuesta sentarse a discutir la solución" a la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, y aseguró que el mandatario de CABA fue invitado a otras reuniones a las que desistió de participar.

"Con el sector duro de JxC no estamos negociando la cuestión de la deuda, lo hacemos con el FMI. Ellos viven su propia interna y su propia película, le hablan a su gente. Nos parece muy novedosa la reunión de ayer en la que se llevó adelante un dialogo de semejante nivel con gobernadores y públicamente de cara a la sociedad", remarcó.

Además, la portavoz sostuvo que la postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "habla de sensatez política" y de "hacerse cargo" de la deuda contraída durante el macrismo que hoy el Gobierno intenta solucionar ya que consideró que por lo menos "hay que prestarse a una conversación".

"Hay quienes dentro del PRO siguen sin querer hacerse cargo de la deuda que Macri contrajo y no quieren prestarse a ningún tipo de dialogo porque tampoco supieron tenerlo en su momento. Fue una deuda que contrajo casi personalmente el expresidente sin consultar con el parlamento argentino, ni con empresarios, ni gobernadores, ni sindicatos", recordó Cerruti.

La portavoz señaló que "es difícil hablar" de la deuda de US$ 44.000 millones que fue tomada sin los mecanismos necesarios y recordó que el expresidente Mauricio Macri "no tuvo ningún empacho en endeudarse como lo hizo para llevar adelante su proyecto político".