Moreau sobre el juicio a la Corte: "Las pruebas son tan contundentes que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos"

El diputado que integra la comisión de Juicio Político del Congreso se refirió al impulso de remoción de los magistrados del máximo tribunal. "El Presidente tomó la decisión que había que tomar", analizó.

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, que además integra la comisión de Juicio Político, se refirió al impulso de remoción de los jueces de la Corte Suprema de la Nación. "El Presidente tomó la decisión que había que tomar", analizó. Y agregó: "Las pruebas son tan contundentes que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos".

En diálogo con El Destape Radio, Moreau dijo: "Creo que es absolutamente imprescindible (el juicio político). En el último tiempo, la Corte cometió tropelías de todo tipo". Asimismo, expresó: "Va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que puedan demostrar la inocencia de la Corte Suprema, que no ha incurrido en prevaricato en alguna de sus sentencias, que no ha pisoteado la Constitución o no ha tenido complicidad con la oposición".

"Esta es la decisión que tenía que tomar Alberto como presidente de la Nación", manifestó Moreau. Fernández prepara con los gobernadores el escrito de la denuncia del pedido de juicio político que se impulsará contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se reunirán este martes en Casa Rosada a las 11.

Sobre si se aprobará en ambas cámaras, el diputado afirmó: "El lado flaco de las estructuras mafiosas es perder el anonimato, es decir perder la clandestinidad. Yo soy optimista en el sentido de que son tan contundentes las pruebas para separarlos por mal desempeño y por delito en ejercicio de la función, que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos”.

“La Corte avaló, aunque parezca mentira, que el juez Ercolini inventara un asesinato, como el caso Nisman, inventaron un asesinato que nunca ocurrió. Esto está causando una profunda conmoción en toda la estructura de la sociedad civil de la Argentina”, siguió Moreau.

Además informó: “Hay una versión que dice que Rosenkrantz se hospedó en el mismo barrio en San Ignacio, donde está (el prófugo) Pepín Rodríguez Simón, eso sería de una gravedad inusitada si se llega a comprobar. Esto es más que un escándalo, es de un desborde institucional que va a tener mucha repercusión”. Sobre la validez de los presuntos chats filtrados, Moreau cree que al haber antecedentes, "la jurisprudencia argentina admite esto (chats filtrados) como prueba". Agregó: "Ellos inventaron otra cosa aberrante en la Argentina que es la existencia de dos códigos penales diferentes: uno para perseguir al kirchnerismo y el otro para proteger al macrismo".

Además se expresó sobre el ministro de Seguridad porteño, involucrado en los supuestos chats: "(A D'Alessandro) lo sostiene Clarín. Hay una gran inquietud en JxC" y un sector "en cualquier momento va a salir a pedir públicamente la renuncia de D'Alessandro. Si el jefe de Gobierno echa a D'Alessandro, queda expuesto el Grupo Clarín en el caso de Lago Escondido porque eso confirmaría la veracidad de esos chats".

"Es evidente que (la filtración de chats) se trata de un pase de facturas propio de la interna de JxC, además es una práctica habitual en el macrismo. No nos olvidemos que Macri asumió procesado por escuchas ilegales", concluyó Moreau.

Alberto prepara la denuncia

Alberto Fernández se reunirá este martes desde las 11 de la mañana en Casa Rosada con los gobernadores para avanzar en el escrito de la denuncia contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. De allí saldrá el pedido de renuncia definitivo. Será el segundo encuentro en 10 días, motivado por el conflicto por la coparticipación.

El mandatario publicó un comunicado el domingo 1º de enero donde dio la noticia y se refirió a que la Corte benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Fernández explicó: “También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”, escribió sobre los presuntos chats.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables. Y 18 gobernadores lo rechazaron y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.

En el oficialismo hay optimismo sobre la votación en el Congreso. "Néstor con el 22% lo toreó a Nazareno, que decía que le iba a sacar el fallo de Obediencia Debida. Kirchner inició juicio probando y probando cosas. Y después fueron desesperados a renunciar", dijo en off a este portal un diputado del Frente de Todos.