Graciana Peñafort cruzó a Rosatti y expuso las maniobras de la Corte Suprema

La abogada detalló el proceso de manipulación sobre el Consejo de la Magistratura por parte del presidente del máximo tribunal, quien se encuentra bajo la lupa por el pedido de juicio político en su contra.

A través de un hilo de tuits, la abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cruzó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y expuso las maniobras que utiliza el máximo tribunal para interferir en el ámbito político. La letrada detalló el proceso de manipulación sobre el Consejo de la Magistratura por parte del juez, quien se encuentra bajo la lupa por el pedido de juicio político en su contra.

"Ven que siempre los abogados nos quejamos de la oscuridad con que funciona la Corte Suprema? les voy a contar una historia que demuestra como los supremos ocultan lo que no quieren que te enteres", inició Peñafort. Y sumó: "El caso es el del Consejo de la Magistratura. Como directora de jurídicos del Senado vengo explicando que en atención a que Rosatti es presidente - autodesignado- del consejo de la Magistratura, no puede intervenir en una sentencia sobre el consejo. Por una sencilla razón: No se puede ser juez y parte. Y esta claro que el presidente del consejo tiene un interés en como se conforma el consejo. Eso lo entendemos todos clarito. Todos menos Rosatti".

En ese sentido, cuestionó: "La primera vez que intervino, en el caso de Luis Juez, Rosatti debió haberse excusado. No lo digo yo, lo dice el código Procesal Civil y comercial. ¿Se excusó Rosatti ? No, no lo hizo". Y resulta que "como la primera decisión sobre Juez solo afectaba el primer mandato en el consejo que terminaba en el 2022, Juez y Schiavoni se presentaron de nuevo para pedir la aplicación del criterio del primer caso al segundo mandato que comenzaba a finales de 2022".

"En primera instancia ¿Cómo le fue a Schiavoni y a Luis Juez? Mal. Perdieron el amparo sobre el segundo mandato en el Consejo. Eso si, el Senado cuando contestó el informe de art. 8 señaló la causa de excusación diciendo que el presidente del Consejo no podía intervenir en un fallo sobre el consejo porque tenía un interés directo. En es decir que preanunciamos la recusación que haríamos sobre Rosatti", subrayó. Al mismo tiempo, destacó: "En la cámara de apelaciones estábamos - aún no nos han corrido traslado de la apelación de Juez y Schiavoni- cuando ellos presentaron un per Saltum y además pidieron que no se le notificara al Senado y que resolviera directamente la Corte sin oír al Senado de la Nación".

En ese sentido, soslayó. "Verán, todo muy democrático y justo. Eso si, de hacerse cargo del problemita que tiene Rosatti para intervenir, ni pio. Y de nuestro pedido de llamar a los demás afectados por el hipotético fallo tampoco. Y aclaro que lo pedimos, eh". Y agregó: "Así nos sorprendió enero 2023 y el pedido de juicio político a la corte. Y en ese sentido cabe recordar que el art 32 del CPCCN establece como causal de mal desempeño el siguiente: Pero además nos enteramos de la filtración de los chats de Silvio Robles y D´alessandro donde entre otras cosas saben de que hablaban? Si, del caso consejo de la magistratura!!!! Tsunami de chanes!!!".

"Así de poco transparente es el funcionamiento de la Corte Suprema. Así como les cuento... y les muestro. Digamos que bastante mas que lo que hace la Corte Suprema ¿No?", concluyó.