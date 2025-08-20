Afiliaciones truchas: la Justicia citó a indagatoria al presidente de LLA de Chaco

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza. La Justicia citó a prestar declaración indagatoria al presidente del partido libertario del Chaco y titular de la Anses local, Alfredo “Capi” Rodríguez, por considerarlo responsable de realizar afiliaciones truchas, todo indica que para poder competir en las últimas elecciones. La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger hizo lugar al pedido del fiscal Patricio Sabadini, quien tiene delegada la investigación que preocupa a la Casa Rosada, y convocó a Capi Rodríguez para el próximo 28 de agosto a las 8.30 por videoconferencia.

“Capi” Rodríguez está imputado por 40 hechos de falsificación de documento público agravado por su carácter de funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El caso involucra a la hermana del presidente, Karina Milei, por ser la presidenta del partido a nivel nacional, y a la familia Menem –hay chats que los comprometen- y revela una mecánica que parece repetirse en otras provincias: la utilización que hacen los libertarios de recursos del Estado como la Anses y el PAMI para solventar su plataforma política.

En el mismo documento, que está fechado este martes, se formalizó la designación de los abogados Zacarias Issolio y Mercedes del Rosario Goitia por parte de Capi Rodríguez.

La imputación

Como informó El Destape, el fiscal Patricio Sabadini detectó que se realizaron afiliaciones truchas en el La Libertad Avanza de Chaco, todo indica que para poder competir en las pasadas elecciones. Según comunicaron los investigadores, de 45 personas citadas al azar del padrón libertario se pudo determinar que 40 fueron afiliadas de forma “trucha”. Esto implica que 9 de cada de 10 citados confirmaron que fueron afiliados de forma apócrifa. Una de las particularidades del caso es que muchas de las víctimas son personas analfabetas, jubiladas y/o con alguna enfermedad discapacitante y que viven en el Interior de la provincia.

De acuerdo al fiscal Sabadini, las “conductas desplegadas y - su gravedad - por Rodríguez, no solo están verificadas en su rol de presidente de La Libertad Avanza en esta jurisdicción, como cara visible de los fines de dicho partido político, sino en su aspecto funcionarial como delegado de Anses, en la Provincia del Chaco”.

En su pedido de indagatoria, que ahora tuvo lugar por parte de la jueza Niremperger, ​​​​​​Sabadini resaltó que como titular de la Anses local, Capi Rodríguez tuvo y tiene “acceso a base de datos sensibles de todos los ciudadanos de la región, cuestión que en lugar de llevarlo a velar por su registro y custodia, tomó el camino opuesto que es utilizarlos para fines personales, quizás con ansias de una eventual expectativa política en dicho espacio, o bien de puro servicio hacia el mismo. De otra manera no se explicaría el direccionamiento en la selección de identidades a los fines de proceder a la afiliación falsa de personas que difícilmente pudieran verificar si están utilizando sus más personalísimos datos con fines ajenos a su consentimiento”.

De acuerdo al fiscal, todo aquello “configura un abuso de Rodríguez a su rol funcionarial de titular de Anses en la región, al carácter de titular de un partido político de implicancia nacional - por ende, abuso a preceptos básicos de la democracia y el Estado de Derecho - además (de) la vulneración de derechos personalísimos a parte de la población que guardan relación con la identidad y la protección al uso de datos personales”.

Las afiliaciones truchas

Tal como publicó este medio, entre las víctimas que logró reconocer la Justicia en esta trama hay:

Una persona de 75 años con Parkinson cuya identidad se resguarda (como el de todas las víctimas que se mencionarán en esta nota). Fue citada a tribunales. Allí declaró bajo juramento de decir verdad que no se había afiliado nunca a LLA. Dijo que padece la mentada enfermedad por lo que se le dificulta firmar. Contó que en la última elección votó pero no firmó el acta. Este dato no es menor: su rúbrica figura en la ficha apócrifa que aparece con sus datos personales.



cuya identidad se resguarda (como el de todas las víctimas que se mencionarán en esta nota). Fue citada a tribunales. Allí Dijo que padece la mentada enfermedad por lo que se le dificulta firmar. Contó que en la última elección votó pero no firmó el acta. Este dato no es menor: su rúbrica figura en la ficha apócrifa que aparece con sus datos personales. Otra persona de 71 años, sin estudios, que dijo que no sabe leer ni escribir y que se había afiliado al peronismo, no a La Libertad Avanza . Esta víctima fue acompañada de su hija a sede judicial e hizo un cuerpo de escritura para comparar su firma con la que figura en la ficha que se creó en LLA.



. Esta víctima fue acompañada de su hija a sede judicial e hizo un cuerpo de escritura para comparar su firma con la que figura en la ficha que se creó en LLA. Un hombre de 65 años con estudios que al ser preguntado por la Justicia si se había afiliado a la LLA respondió: “No, no me afilié. Yo soy peronista y hace muchos años atrás me había afiliado al peronismo”. Cuando le mostraron la ficha de afiliación con su nombre dijo que la que aparecía allí no era su firma y que no estaba casado como figuraba en el documento que le acercaron en la fiscalía.

La operatoria

De acuerdo a una ampliación del requerimiento de instrucción, en la fiscalía declaró como testigo el 8 de mayo pasado Marcos Alejandro Coria, quien afirmó haber participado activamente en La Libertad Avanza. En sede judicial dijo “haber tomado conocimiento de numerosas irregularidades referentes al manejo o funcionamiento de la agrupación política”. Entre otras cosas, aseguró que “existieron afiliaciones apócrifas, mencionando aquí a Alfredo Moreno y Alfredo Sotelo quienes serían amigos de Rodríguez, y quienes llevaban a la sede partidaria fajos de fotocopias de DNI, cuyos datos eran utilizados para rellenar las fichas de afiliación, resultando de gran utilidad las fotocopias de los DNI ya que ellas permitían imitar las firmas reales de esas personas”. Incluso precisó a Isabel Fresco como “quien traía a los jóvenes que iban a cumplir la tarea de rellenar las fichas”, es decir, las fichas truchas.

“En cuanto a los aportes de dinero, refirió el testigo Coria haber tomado conocimiento a través de un empleado de Rodríguez y además miembro activo del partido, Matías Ojeda, que eso era una práctica conocida por todos”, añadió a fiscalía respecto a este testimonio.

También declaró en la causa Ileana Leticia Aguirre, “la Vicepresidente del partido político LLA”, según la fiscalía. Lo hizo el 14 de mayo 2025. “En torno a los aportes dinerarios, Aguirre expresó que los mismos eran solicitados por (Alfredo) Moreno (mano derecha de Capi Rodríguez) a los que ocupaban cargos y que el dinero, se enviaba a la Fundación Ideas de Libertad CUIT 30-71696943-2. Agregó además, que Capi Rodríguez es quien maneja PAMI y ANSES”. Aguirre dijo “que mediante Instagram y WhatsApp le envió mensajes a Lule Menem y Martin Menem, a efectos de que conozcan la situación del partido, no obteniendo respuestas a ello”. Aportó las constancias de esas comunicaciones a la causa.

Karina Milei y los Menem, involucrados

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, aparece involucrada en el escándalo. La hermana del presidente es la presidenta del partido libertario a nivel nacional y, según pudo reconstruir El Destape, hay chats en la causa que la mencionan. Todo indica que estaba al tanto de la maniobra que se estaba dando en LLA de Chaco y no intervino para evitarla.

En este contexto, el 20 de junio pasado le fue elevada una nota a la hermana del para que intervenga el partido en la provincia. La presentación la realizaron dirigentes y militantes vinculados a LLA de Chaco enfrentados a Rodríguez. El escrito llevó la firma del ex legislador chaqueño Arnaldo Soria, quien dijo estar acompañado de 300 firmantes.

En el expediente también quedaron apuntados los Menem. El año pasado el partido SOI de Capi Rodríguez necesitaba el aval de un partido ya conformado en alguna provincia para poder registrar el sello LLA en Chaco. ¿De qué provincia vino el aval? La Rioja, de donde proviene la familia Menem. Por eso, el foco también está en la familia Menem, ligada a los Milei. El nombre que resuena por ese respaldo es el de Eduardo “Lule” Menem. Pero hay testimonios que involucran a otros miembros de la misma familia como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Denuncia por coimas

La citación de Capi Rodríguez por las afiliaciones truchas es solo la primera parte de la investigación. Una línea de esta misma pesquisa apunta a recursos que se habrían obtenido por pedido de coimas a través de la mano derecha del presidente de LLA Chaco, el mentado Alfredo Moreno, quien tiene mucha injerencia en el PAMI local. ¿Qué investiga también la Justicia? Si hubo extorsiones a médicos para que paguen una coima para poder seguir trabajando con PAMI. La sospecha es que una parte de la “plata negra” quedaba en la zona y otra gran parte viajaba a Buenos Aires, cerca del entorno presidencial.

Por eso, es de esperar que la citación indagatoria del 28 de agosto próximo de Capi Rodríguez sea monitoreada de cerca por la Casa Rosada.