La Fundación FIFA, que dirige el ex presidente Mauricio Macri, anunció que organizarán un partido de fútbol oficial para recaudar fondos que se destinarán a Access to COVID-19 Tools (ACT, “Acceso a las herramientas de la COVID-19”).

En plena cuarentena global y una pandemia de coronavirus que no da tregua, aún no queda claro cómo se realizará el evento futbolístico. No obstante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de mostrar solidaridad y seguir haciendo todo lo posible por participar en las actividades de lucha contra la pandemia y apoyarlas”.

“Hemos participado activamente en la sensibilización a través de varias otras campañas, y la FIFA también ha contribuido económicamente a esta causa, pero ahora nos comprometemos a organizar este evento mundial de recaudación de fondos cuando la situación sanitaria lo permita, incluso aunque pueda tardar unos meses”, aseguró.

A su turno, Macri sostuvo en un comunicado oficial que “la Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19”.

En tanto, el director general de la Fundación FIFA, Youri Djorkaeff, indicó que “la Fundación FIFA anunciará a su debido tiempo más detalles de este evento único, incluidos el lugar, la fecha, los participantes y el formato”.

“Actualmente se están considerando varios escenarios y planes, todos en consonancia con la salud y otras directrices relevantes de los respectivos gobiernos y organismos internacionales”, afirmó.