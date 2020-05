Alberto Fernández reveló el esclarecedor diálogo con Ángela Merkel antes de la pandemia

El presidente Alberto Fernández contó cómo fue el diálogo con la Canciller Alemana, Ángela Merkel, en que la lider mundial le alertó acerca de los efectos que tendría a nivel mundial la pandemia por el coronavirus.

"Merkel me pidió diez minutos para hablarme del coronavirus. Me preguntó qué mirada tenía yo. En ese momento se sabía poco del coronavirus: se sabía que había aparecido en China, que parecía ser un virus que moría a los 24 grados, que era un virus que afectaba al sistema respiratorio y cuyo principal problema era el frío. Entonces le respondió que el dato que teníamos en ese momento era que la preocupación iba a comenzar en el invierno", afirmó Alberto.

El jefe de Estado comentó la respuesta de la Canciller: "Me dijo ´es que yo no sé si dicen toda la verdad del coronavirus´. Me dijo ´lo que sí sé es que va a traer consecuencias en el mercado global. No me extrañaría pensar que el comercio va a caer alrededor de 600.000 millones de dólares".

El presidente argentino afirmó que no pudo continuar la conversación, porque esperaban el problema para el invierno. "Ella fue la única que me lo alertó", afirmó el mandatario quien contó la anécdota para destacar la capacidad de previsión del pueblo alemán.

Alberto recorrió junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la planta que Volkswagen tiene en Pacheco y que volvió a la producción con un protocolo de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus.

En la recorrida, Alberto dio un mensaje donde afirmó que la normalidad anterior ya no podrá repetirse, sostuvo que los resultados de la cuarentena son buenos y desmintió a aquellos que lo acusan de querer prolongar la cuarentena por un interés personal.

"No es, como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer; si no, miren los resultados", dijo Fernández. en General Pacheco, al visitar la planta de la empresa automotriz Volkswagen, que ayer reabrió sus puertas en el marco de las excepciones dispuestas al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

"La normalidad que conocimos no existe más, hasta que la vacuna aparezca", sostuvo el mandatario, quien insistió en que su propósito es "cuidar la salud" de los argentinos y, "después, salir de la cuarentena".