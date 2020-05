Villa Azul: aíslan el barrio y refuerzan la ayuda social ante el brote de contagios por coronavirus

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo que se reforzará la ayuda social en Villa Azul, el barrio aislado entre Quilmes y Avellaneda donde se reportó un rebrote de infectados por coronavirus durante el fin de semana.

"Si pudiera no salir nadie de Villa Azul sería lo ideal", dijo el ministro y subrayó que la provincia iniciará un operativo de refuerzo de asistencia social en la zona.

El barrio se aisló durante el fin de semana por decisión de la provincia tras una recorrida a cargo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y Jorge Ferraresi, de Avellaneda. El barrio queda en el límite de los dos partidos del sur del conurbano. La decisión se tomó después de que, en varias jornadas del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), se encontraron 53 casos de coronavirus en la zona.

"Villa Azul tiene una parte en Quilmes y otra en Avellaneda. La de Avellaneda fue urbanizada y la de Quilmes no", explicó Larroque a El Destape Radio. "Vamos a repartir la comida en las casas para que la gente no tenga que ir a los comedores", indicó el funcionario y subrayó que a las autoridades provinciales no les "agrada reducir al mínimo la salida de personas del barrio".

"A nadie le gusta pero no hay otra alternativa". La idea es que no salgan tampoco los trabajadores exceptuados", agregó Larroque.