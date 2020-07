Soros, Macri y anticuarentena: qué dijo Alberto Fernández en la conferencia de prensa

El presidente Alberto Fernández anunció la flexibilización del aislamiento social en las zonas más comprometidas por el coronavirus y le respondió a los anticuarentena que salieron a movilizarse durante las últimas jornadas: "Para estar libres, primero hay que estar vivos", aseguró el mandatario en conferencia de prensa y aclaró que el Gobierno no coarta libertades sino que prioriza la salud de los ciudadanos.

"La regla de la libertad, primero reclama estar vivos. Quiero que estemos bien de salud y que a la vida la podamos disfrutar. A la libertad nunca la coartamos, no estamos coartando libertades, estamos preservando la salud de la gente", dijo Fernández tras un anuncio de dos horas.

El Presidente aseguró no sentirse presionado por "los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con (George) Soros. La verdad, esos me causan gracia. Tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe".

Sin embargo, reconoció que sí lo presiona la delicada situación económica de algunos sectores. De aquéllos que debieron cerrar sus comercios por no estar habilitados o de quienes tienen que salir en plena pandemia a buscar el peso diario para poder comer.

A esos sectores, Fernández envió un mensaje: "Quiero ayudarlos a que puedan hacerlo pero quiero también advertir a todos que el riesgo existe, el virus está dando vueltas y en la medida que podamos aislarnos lo más posible, más tranquilo voy a estar".

Por eso, advirtió que no le temblará el pulso a la hora de dar marcha atrás si es que los números de los contagios no acompañan. "No voy a dejar que se vaya de las manos porque no hicimos todo este esfuerzo para que alguien piense que podemos tirarlo por la borda", concluyó.