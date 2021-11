Qué dos medidas analiza el gobierno bonaerense si hay rebrote de COVID en invierno

El ministro de Salud bonaerense destacó la situación epidemiológica de la Provincia gracias a la campaña de vacunación. En esta línea, no descartó nuevas medidas preventivas de cara al 2022.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló con El Destape Radio y, tras destacar la buena situación epidemiológica en el territorio bonaerense, enfatizó en reforzar la vacunación de cara al invierno 2022, ejemplificando con la situación actual del hemisferio norte.

"Estamos en una buena situación, la semana pasada aumentó un poco respecto de la anterior y se está viendo un leve aumento, pero estamos en menos del 4% de lo que fue el pico. Los números son bien bajos, hay una caída muy importante en las internaciones de los casos graves", informó Nicolás Kreplak en diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias. "La situación epidemiológica viene muy bien a expensas de la vacunación. La clave es ir vacunando", ratificó.

"Ya tenemos 14 millones de bonaerenses con la 1ra dosis y 11 millones con las 2 dosis", precisó al tiempo que se refirió a la situación del coronavirus en Europa y al aumento sostenido de contagios en distintas regiones del continente. "Preocupa qué es lo que va sucediendo con este virus a medida que la vacunación se vuelve masiva. También es cierto que en muchos países de Europa tienen un porcentaje elevado de población anti vacunas y, todavía, no han llegado a vacunar niños", puntualizó.

"Eso es una clave muy importante para nosotros de concretar. Ahí hay parte del problema y, sobre todo, pensar en cómo se va a comportar este virus cuando vuelvan el otoño y el invierno, que es cuando van a aumentar los casos acá", consideró. "Queremos prepararnos con la vacunación lo más masiva posible para el otoño e invierno", afirmó.

Rebrote de COVID: ¿puede haber nuevas restricciones?

Tras ser consultado sobre posibles medidas restrictivas de cara al 2022, el funcionario explicó: "Todo el tiempo se discuten qué tipo de medidas se pueden aplicar para que sea obligatoria la vacunación o para que, efectivamente, haya una diferencia para limitar las actividades que pueda hacer una persona que está vacunada y una que no". "No tenemos, por el momento, ninguna definición; por la eficacia de la vacunación en nuestro país no se tornan indispensables (las medidas)", informó.

En este sentido, reiteró la importancia del plan nacional de vacunación y afirmó: "No llegamos a un momento en el que se nos acaba la posibilidad de vacunar y hay que ver medidas más fuertes". "Estamos a punto de llegar al 82 por ciento de las personas vacunadas, niveles muy altos en comparación a otros países del mundo", destacó. "No sabemos si el año que viene vamos a tener medidas restrictivas", insistió.

En otro orden, sobre la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de flexibilizar las medidas de prevención en las escuelas, el funcionario bonaerense observó que "se generan grandes conflictos cuando una jurisdicción no reconoce la existencia de un Estado nacional, más en cuestiones de salud". "Falta vacunar más chicos para que no usen barbijo en el aula. No es necesaria esa medida", consideró.