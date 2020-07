Nilda Garre: “Sergio Berni no tiene razón, siempre provoca conflictos”

La ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, se metió de lleno en el conflicto entre los ministros de Seguridad nacional y provincial, Sabina Frederic y Sergio Berni, y cuestionó al funcionario bonaerense por sus declaraciones y la forma en la que cruzó a su par nacional.

“Berni no tiene razón, al menos en todas las últimas apariciones públicas que tuvo, se entromete en áreas que no le corresponden", disparó la ex funcionaria en diálogo con FutuRock y cuestionó que el ministro provincial “es descriteriado, siempre provoca episodios de rispidez y conflictos". Berni fue secretario de Seguridad durante la gestión de la propia Garré al frente del ministerio.

En ese sentido, Garré sostuvo que “Frederic es la antítesis de Berni. Es más pensante, más reflexiva", aunque aclaró: "Yo hubiera sido un poco más enérgica y menos reflexica que Frederic con Berni".

Por otro lado, comentó sobre la causa de espionaje ilegal que tramita en el Juzgado de Lomas de Zamora y reveló que “dentro del edificio de Gendarmeria había un grupo que hacía inteligencia política sobre dirigentes y el director de ese grupo era el hermano de Martinengo”.

Ante esa situación, la ex ministra indicó: “Lo pasamos a retiro de inmediato". “El hermano de Martinengo fue pasado a retiro en nuestra gestión porque integraba un grupo que hacía inteligencia paralela dentro de Gendarmería”, aseveró.