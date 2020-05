En la primera sesión remota de la Cámara de Diputados, el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, reprochó el accionar de la empresa de golosinas Mondelez. Durante la cuarentena, los propietarios hicieron cumplir tareas a los trabajadores, con el consiguiente riesgo que genera y el lunes, al paralizar la planta de Victoria, les recortaron los sueldos. En ese punto, el referente oficialista realizó una autocrítica porque consideró que el Gobierno homologó ese acuerdo de forma equivocada.

"Mondelez, tope de gama de fábrica de alimentos, los puso a los trabajadores a producir golosinas bajo el paraguas de 'industria alimenticia y servicio esencial,' se stockeó todo lo que pudo bajo el valor actual para venderlo vaya a saber cuando, y le baja el sueldo a los trabajadores y las trabajadoras suspendiendo la actividad", sostuvo el diputado en su discurso.

Después de exponer a sus trabajadores, el lunes, la empresa paralizó la producción de su planta en Victoria y la medida impactó directamente sobre 500 operarios que percibirán, aproximadamente, el 85% de sus sueldos habituales.

Por eso, Kirchner analizó que "equivocadamente el Gobierno le homologó ese acuerdo" y pidió que eso "se corrija". Adelantándose a las críticas u operaciones opositoras, aclaró: "No tengo problema en decir esas cosas, no me quiero arrepentir de defender a los que tenemos que defender".

En esa línea, remató que "no puede ser que ellos (los empresarios) sean los primeros. Esta vez, la gente tiene que estar primero" y apuntó que en los barrios populares y humildes la gente "la está pasando realmente mal".