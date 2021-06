Mauricio Macri: "Por suerte no me tocó gobernar la pandemia"

De lleno en campaña, el ex presidente criticó la gestión del Gobierno frente al COVID y cuestionó la campaña de vacunación. La insólita justificación por la visita de jueces a la Quinta de Olivos.

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a disparar contra la actual gestión del Gobierno de Alberto Fernández, criticó duramente la Campaña de Vacunación y se refirió a la organización de la oposición de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Más allá de apuntar nuevamente contra las autoridades, pareció mostrarse aliviado por no estar liderando a la Argentina en la actual situación pandémica.

En diálogo con TN, el dirigente de Juntos por el Cambio manifestó: "Muchos que me quieren dicen que por suerte no me tocó gobernar la pandemia,(porque) con el kirchnerismo enfrente, por cualquiera de las dos razones, siempre hubiese sido agredido y obstaculizado". Mientras que, de manera insólita, destacó sobre su espacio: "Nosotros hemos tenido, contrariamente a lo que dicen, una actitud muy responsable".

Al mismo tiempo, refiriéndose al momento que está atravesando el mundo, Macri analizó cómo sería él como gobernante: "Hubiese sido durísimo, aunque hubiésemos tenido la mitad de los muertos. Está siendo duro para todos los presidentes del mundo. Es una gran responsabilidad".

Por otro lado, también criticó duramente el Plan de Vacunación contra el COVID-19. "Hicieron todo mal, lamentablemente. Desde el sentido común, era una emergencia. Al lado del daño que genera, aunque sea mucha plata, habría que comprar todas las vacunas y ver cuál llega primero, cuál funciona mejor...", manifestó. Y otra vez, volvió a recaer en la misma idea de la oposición: "Este gobierno nunca explicó por qué no compró ninguna vacuna de las de Estados Unidos, no solo la Pfizer. Se concentraron en la vacuna china y la rusa. Si hubiésemos vacunado al ritmo que vacunó Chile, tendríamos como mínimo 30 mil muertes menos". En oposición a la opinión de Macri, en los próximos días, Argentina llegará a las 25 millones de dosis recibidas y más de 19 millones de vacunados.

Su relación con los jueces

Las visitas de los jueces en la Quinta de Olivos fueron una gran polémica que se mantiene hasta la actualidad. Sobre esto, Macri argumentó: "Fue un juez, jugó al tenis varias veces conmigo porque tenía amigos en común conmigo. Pero yo no participé jamás en la causa". Y volvió a apuntar contra la gestión actual: "De ahí a todo este cinismo del lawfare, que no se las cree nadie... Todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes de que yo llegue. No me metí jamás en la justicia". Mientras que sentenció: "¿Quién fue el primero que tuvo que dar explicaciones ante la justicia? Yo, el presidente, por Panamá Papers. Me presenté con los papeles, años después se cerró la causa y di el ejemplo".

Juntos por el Cambio y las PASO: Macri evitó hablar de candidatos

En primer lugar, Mauricio Macri manifestó que "los cierres de lista siempre son complejos" ya que en ellos "se ve lo peor de las miserias humanas". Según lo expresado, les dejó en claro a los líderes de su espacio que hay un sector de la población "que cree que se puede ser mejor". Sobre esto, les advirtió: "Esperan ver solidez, a un Juntos por el Cambio compacto. Es una elección legislativa, el día después de las PASO vamos a estar todos en la misma lista defendiendo la verdad".

Para cerrar, habló de su rol dentro de Cambiemos. "Yo trato de ayudar en mi rol de ex presidente. Di un aporte diciendo que no era candidato, me querían convencer para que sea diputado en la Ciudad. Pichetto lo sigue pidiendo. Pero creo que sería un fracaso enorme para JxC", sostuvo. Y sentenció: "Lo que más quiero en el mundo es garantizar a los argentinos una oportunidad de retomar el rumbo que llevábamos sin agarrar los pozos y poner a la Argentina a crecer".