La mitad de las vacunas aplicadas en provincia de Buenos Aires son Sputnik V

Hasta el momento se aplicaron tres tipos de dosis diferentes en territorio bonaerense para inmunizar a la población contra el coronavirus. Los detalles del avance en los grupos prioritarios y cantidad de vacunas por distrito.

Un informe realizado por el ministerio de Salud bonaerense detalló que, según el último corte el 10 de junio pasado, el 51,3% del total de las dosis aplicadas en Provincia de Buenos Aires corresponden a la vacuna Sputnik V que produce el laboratorio Gamaleya; el 26,2 % a la Covishield/Astrazeneca producida por el laboratorio Serum de la India, el 22,5% a la Sinopharm elaborada por el laboratorio de Beijing.

En lo que respecta a las primeras dosis, el 55,8% de las aplicadas son Sputnik, el 29,9% Covishield/Astrazeneca y el 14,3% son Sinopharm. En cambio en segunda dosis, el 58,9% corresponden a la Sinopharm, el 31,3% a la Sputnik y el 9,8% a la Covishield/Astrazeneca.

Por otra parte, casi el 20% de las personas que recibieron su turno no asistieron al mismo. “Se reportaron como ausentes un 1.552.420 personas con turno programado en toda la provincia. Esto implica que del total de 8.267.345 turnos otorgados, un 18.8% no asistió al turno programado”, señala el informe.

En ese sentido de los 4.102.112 turnos enviados a los y las mayores de 60 años, hubo 848.216 bonaerenses que no asistieron, es decir el 20,7%. En el grupo de riesgo de 18 a 59 años, de los 2.000.410 de turnos entregados, 385.850 no fueron (19,3%); en el personal de salud del 1.154.958 de turnos enviados, 207.421 no asistieron, esto es el 18%. En el personal de seguridad de los 174.351 turnos, 29.240 faltaron (16,8%), y en el personal educativo, de los 652.906 turnos, sólo no asistieron 63.565, es decir, el 9,7%.

Sobre los motivos al porqué casi el 20% de las personas no acude el día en que le asignaron un turno, fuente gubernamentales explicaron a El Destape que “no van porque están aislados por haber sido contacto estrecho o tienen coronavirus y no pueden salir de sus casas”. En ese sentido, una de las últimas medidas del ministerio de Salud fue la posibilidad de acudir hasta 15 días después de la fecha del turno a cualquier vacunatorio y poder recibir la dosis.

Hasta el momento se aplicaron 6.118.088 vacunas, de las cuales 4.960.083 corresponden a primera dosis y 1.158.005 a segunda dosis. En tanto, ya se anotaron 9.158.818 bonaerenses a través de la www.vacunatepba.gba.gob.ar o en la aplicación VACUNATEPBA. Vale recordar que la campaña de vacunación es gratuita y optativa. La inscripción comenzó el 23 de diciembre del año pasado y, al día de hoy, tiene un promedio de 52.402 inscriptos e inscriptas por día.