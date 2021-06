¿Por qué vuelven las clases presenciales en PBA? Los números que respaldan la medida

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló los parámetros que se tuvieron en cuenta para que la vuelta a las clases de manera presencial fuera posible en el AMBA.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco detalló las tres medidas anunciadas por el gobernador, Axel Kicillof, el viernes pasado, día en que anunció que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se retomaban las clases presenciales.

El funcionario detalló que, al viernes 11 de junio, la incidencia de contagios cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días en el conurbano, era de 401 casos. Al estar por debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes, condición fijada por el gobierno nacional, el conurbano tendrá clases dentro de las escuelas.

“El domingo hicimos el cierre epidemiológico de los últimos 14 días, es decir tomamos los casos de las últimas 2 semanas, teniendo en cuenta que se toma como caso positivo a partir de la fecha de inicio de síntomas, y nos dio que había en el AMBA 432 casos (cada 100 mil habitantes)”, explicó Bianco y agregó: “La incidencia móvil al día de hoy (martes 15 de junio) es de 409 casos”.

En ese sentido dijo que “no entendemos cuál es la polémica, lo que hicimos fue aplicar la ley a raja tabla. Cambió la situación sanitaria y eso nos permitió volver a la presencialidad, no fue una cuestión política”. Además remarcó: “Si dan los números volvemos a la presencialidad, sino dan no volvemos. No estamos discriminando a ninguna localidad”.

Debido a la baja de casos dentro del conurbano, el sistema de Fases bonaerense volvió a modificarse. Actualmente hay 70 municipios en Fase 2; 60 en Fase 3, entre los que se encuentran las 40 ciudades del AMBA y 5 localidades en Fase 4. Los distritos que se ubican en Fase 3 o en una superior tienen clases presenciales, en tanto que en Fase 2 las mismas continúan virtuales.

Si dan los números volvemos a la presencialidad, sino dan no volvemos", afirmó Bianco COMPARTIR:

Medidas sanitarias en las escuelas

El plan del regreso seguro a las aulas incluye, en esta instancia, la compra del gobierno bonaerense de 33 mil de medidores de dióxido de carbono, que evalúa la saturación en el aire, y una vigilancia activa, a través de la cual se realizarán testeos aleatorios a todo el personal educativo de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, a partir del sábado pasado, el gobierno envió turnos de primeras dosis al personal de la educación que aún no había recibido para finalizar con ese sector. Actualmente de los 523.021 docentes y no docenes anotados, ya se vacunaron a 3556.382, es decir al 68,14%, restando 166.639.