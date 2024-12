La estrategia de Williams para impedir la salida de Franco Colapinto y dejarlo sin asiento en 2025

Colapinto es el segundo mejor rookie del 2024.

El notable comienzo que había tenido Franco Colapinto con su debut en el GP de Italia lo había puesto en la mira de varios equipos, sobre todo tras haber alcanzado los puntos en Azerbaiyán y Estados Unidos. De hecho, Sauber y Red Bull aparecieron como los principales interesados para hacerse con sus servicios para la siguiente temporada, a sabiendas de que Williams no tiene espacio en su equipo para 2025.

Esto se debe a que la escudería británica ya había contratado a Carlos Sainz para que sea compañero de Alex Albon en la temporada 2025 de la Fórmula 1, lo que derivó en que el piloto argentino no tenga asiento disponible en Grove más que las nueve carreras que le tocó como reemplazante de Logan Sargeant. Ahora bien, a pesar del interés de austriacos y suizos, lo cierto es que Franco ya no es opción en estos equipos, en parte por la estrategia de James Vowles.

Si bien hubo reuniones, el director de Williams puso una cláusula de 20 millones de euros por Colapinto, lo que se convirtió en una traba, principalmente para Sauber. Claro que el equipo suizo también tuvo la opción de llevarse al pilarense a préstamo por un año, pero eso significaba darle desarrollo a un piloto que iba a ser rival en 2026, por lo que optaron por contratar a Gabriel Bortoleto, quien cortó relaciones con McLaren.

Para Red Bull, el dinero no significaba un problema mayor, pero los accidentes en Brasil, Las Vegas y Qatar fueron determinantes para que Christian Horner no quiera arriesgarse a pagar por el joven de 21 años y centre su atención en los talentos del equipo junior, tal como le gusta hacer a Helmut Marko. En medio de esto está la opción de Alpine, que atraviesa una recuperación que podría ser un problema para abonar los 20 millones que piden en Williams a pesar del interés de Flavio Briatore por Colapinto, en especial ahora que los franceses tienen a Pierre Gasly y Jack Doohan confirmados para 2025.

Cuál es el plan de Vowles con Colapinto

Hace unas semanas, a James Vowles le preguntaron qué pasaría si no logran encontrarle un asiento a Franco Colapinto para 2025 y la respuesta fue que tendrán al mejor piloto de reserva. Entonces, la idea que tienen en Grove es clara, darle continuidad al argentino detrás de escena a la espera de que venzan los contratos. Es posible que Alex Albon no pase del 2025 en Williams debido a su bajo nivel y repetidos accidentes, mientras que Carlos Sainz podría irse antes de tiempo si los resultados no le convencen, por lo que resulta evidente que el británico quiere asegurarse al pilarense para 2026.