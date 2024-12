Fernando Alonso se burló de la FIA y defendió de Max Verstappen por lo que pasó en Qatar

Alonso tiene dos títulos de F1 y Verstappen, cuatro.

El fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail no había comenzado bien para Max Verstappen, que no tuvo una buena sprint shootout el viernes y apenas llegó a sumar en la sprint del sábado al cruzar la línea de meta en el octavo lugar. Sin embargo, los cambios de Red Bull en el monoplaza dieron resultado, puesto que el coche fue completamente otro para la clasificación, que se realizó unas horas después de la sprint.

Tal es así que el piloto neerlandés se quedó con la mejor marca del día al girar en 1:20.520 para quedarse con la pole, aunque la perdió más tarde debido a una sanción de los comisarios. Y es que tras anotar su récord de vuelta, Verstappen se quedó siguió el recorrido de la pista en baja velocidad para enfriar los neumáticos y George Russell se lo encontró en el camino y se quejó por la radio para que le den una sanción al de Red Bull.

Lo que llamó la atención fue que el británico no venía en vuelta rápida, sino que estaba en una vuelta de preparación, por lo que en realidad el tetracampeón del mundo no lo perjudicó y, por ende, no debió haber recibido sanción. Justamente sobre eso habló Fernando Alonso, quien siempre ha mantenido una buena relación con Max e incluso fue uno de los primeros en felicitarlo cuando obtuvo su segundo campeonato en el GP de Japón 2022.

En declaraciones rescatadas por Soy Motor tras el GP de Qatar, el español apuntó contra Russell y contra la FIA por la penalización de un puesto en la grilla que recibió el tetracampeón del mundo, aunque claro que lo hizo muy a su estilo con una sutil burla. “Si ese es el caso, aceleraré hacia mi rival en mi vuelta de calentamiento en Abu Dabi y pediré que sea castigado”, afirmó en una clara referencia al accionar del hombre de Mercedes, que se ganó el enojo de Verstappen, quien no lo perdonó en la carrera del domingo y lo ridiculizó en la largada al superarlo para encaminarse a su novena victoria de la temporada.

El enojo de Verstappen con Russell

A pesar de la sanción, Max Verstappen se quedó con el primer lugar en el GP de Qatar con un dominio absoluto, lo que le permitió volver al triunfo sobre piso seco, algo que no lograba desde la décima fecha en España. Pero claro que ganar no le quitó el enojo al neerlandés, que apuntó contra Russell en la conferencia de prensa postcarrera: “Me sorprendió bastante lo que ocurrió en la sala de los comisarios. Es decepcionante porque, en general, los pilotos nos respetamos, pero nunca había visto a alguien tratar de perjudicar de esa forma a otro. Para mí, he perdido todo el respeto”.