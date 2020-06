La furiosa reacción de Macri cuando se enteró de la vacuna contra el coronavirus

El conductor Roberto Navarro reveló que el ex presidente Mauricio Macri realiza reuniones con dirigentes políticos de su espacio, Juntos por el Cambio, a pesar de que están prohibidas las reuniones por la pandemia de coronanvirus; y contó qué dijo el ex mandatario cuando se enteró que podía llegar a haber una vacuna para el virus antes de fin de año.

En su editorial en el programa Navarro 2023 por El Destape Radio, el periodista expuso: “Aunque están prohibidas las reuniones, Macri hace las reuniones igual. Para mantener unido a Juntos por el Cambio y para mantener su liderazgo”.

Contó que en uno de esos encuentros, el ex jefe de Estado “pidió un informe sobre la evolución de la pandemia, una de las ultimas cosa que le dijeron es que se espera que haya una vacuna a disposición de la humanidad antes de diciembre, que es lo que se dice sobre la vacuna que se prueba en Brasil” y detalló que el ex presidente no toleró la noticia y se enfureció al escucharla.

“La reacción de Macri fue un golpe en el sillón y dijo: ‘La puta que los pario’”, sentenció.

En esa línea, Navarro ahondó que el ex mandatario “no quiere que se solucione pronto el problema de la pandemia” y disparó: “Más allá de su falta de humanidad que no la vamos a descubrir por esta anécdota, esto se relaciona con que la pandemia jugó en contra de Alberto y de la coalición y a favor de Cambiemos”.