En las últimas semanas, desde la oposición ya no saben de qué agarrarse -y de quien- para hacer una crítica a las vacunas. Esta vez fue Patricia Bullrich quien lanzó un insólito apoyo al ex jugador de River, Matías Almeyda, al decir que lo dejen "traer vacunas" al país. El comentario rozó lo insólito, entre otras cosas, porque las ventas de vacunas no funciona de esa manera.

En una entrevista, el ex entrenador de River, Matías Almeyda aseguró que quería comprar vacunas para su pueblo, Azul, en la provincia de Buenos Aires. Incluso, sostuvo que "Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar". Sin embargo, también añadió que "no está permitida la venta a los privados y no se puede exportar".

Después de ese comentario, en el que el propio Almeyda reveló la razón por la que no se puede comprar vacunas de manera privada, la presidenta del PRO quiso usar el dolor del ex mediocampista y de manera irresponsable lanzó: "Dejen a Matías Almeyda que traiga vacunas. Imagínense cuántos más podrían seguir su ejemplo y salvar la vida de muchos argentinos". El comentario de Bullrich apareció, justamente, cuando tiene claro cómo son las dificultades para comprar dosis en el mundo ya que, por ejemplo, la Ciudad todavía está en negociaciones.

Vale recordar que el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recordó que "Estados Unidos tiene prohibida la exportación de vacunas" y, además, agregó: "Cualquiera que viene a decir que tiene para traer vacunas de Estados Unidos tiene que saber que hay una ley que lo prohíbe, pero con nosotros no habló nadie".

Por otro lado, el propio Kreplak añadió: "Hemos tenido muchos contactos de personas que nos acercan contactos o gente que llega con esas ideas, y ya lo han desmentido la mayor parte de los laboratorios" y, finalmente, lanzó: "En general son intentos de algunos que ofrecen algo que todavía no tienen y cuando uno termina hablando con laboratorios, ya tienen toda su agenda de venta toda hecha".