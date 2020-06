Ginés González García dialogó con la prensa luego de reunirse con Daniel Gollán y Fernán Quirós para definir el futuro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es que el AMBA es el principal foco infeccioso de la República Argentina y es por este motivo que la situación aún no se ha flexibilizado a más de 80 días del inicio de la cuarentena.

"Estuvimos discutiendo cómo conseguir información más oportuna, en tiempo real. Como tenemos mucha transparencia, lo que tratamos es que la información esté bien consolidada", aseguró el ministro de Salud, quien también hizo hincapié en nuevos endurecimientos para el transporte y en el descontento que existe en el gobierno nacional por la cantidad de ciudadanos que lo utilizan.

"No hablamos de nuevas restricciones, sí de ajustar una serie de cosas que nos parecen difíciles. No nos gusta el transporte, creemos que es donde claramente la posibilidad de contagio se expande muchísimo. No nos gusta tanto en provincia como en ciudad de Buenos Aires", sentenció González García.

Acto seguido, el ministro fue consultado por la aparición de los runners en la Ciudad de Buenos Aires. Asegurando que esta medida no fue tomada por el ministerio nacional, Ginés analizó: "No me preocupan los runners. Pero no es una imagen demasiado buena. Porque claro, si por un lado tenemos el fútbol que decimos que no por determinadas cosas epidemiológicas, es difícil decir por qué uno sí y otro no".