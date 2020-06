Fernando Iglesias quedó en ridículo: hizo un video en el Congreso y Massa lo cruzó

En medio de la sesión en el Congreso, el diputado macrista quedó completamente expuesto y pasó un vergonzoso momento. Fernando Iglesias se grabó con su celular, pidió una cuestion de privilegio que fue negada por Sergio Massa.

Durante la sesión, Iglesias se empezó a grabar con el celular en "modo selfie" y comenzó a pedir "una cuestión de privilegio" en la sesión, pero Sergio Massa lo cruzó: "Diputado, hubo acuerdo de labor parlamentaria, firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo lo que tiene que hacer es retirarse y hacer uno propio".

En el cruce, mientras Iglesias gritaba, Massa le dijo: "Diputado, usted no tiene coronita. No me agote la paciencia". Después, de los gritos de Iglesias, Sergio Massa le entregó la palabra a otro colega.

Más allá de los videos, el propio diputado macrista se filmó y después viralizó el video en el que se victimizó sobre la situación en diferentes redes sociales.