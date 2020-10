El secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, aseguró que la situación social en el país "está atada con alfileres", pero reconoció que hay "un gobierno prioriza a los sectores populares". Sobre esto, sumó: "No hay otro país en el mundo que esté pasando la pandemia después de Macri". Además, analizó que el año que viene se concretará la salida de la pandemia y que hay que hacerlo entre todos.



En declaraciones a El Destape Radio, sostuvo que "la pandemia fue algo inesperado y algo que en realidad no sabemos, no hay experiencia, de como se sale. Gracias a Dios tenemos a este gobierno que ha tomado medidas en favor de los sectores humildes, sino esto hubiese sido mucho peor. El año que viene es el de la salida de la pandemia y hay que salir entre todos"

Sobre la necesidad de construir acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad: "Creemos en el diálogo y en la necesidad de generar acuerdos mínimos. Quiero construir un país donde no volvamos nunca más para atrás. El país que le estamos dejando a nuestros nietos es horrible, no se puede vivir de crisis en crisis".

Respecto al futuro del Frente de Todos, analizó que "unido es invencible, por eso juegan fuertemente para rompernos, apuestan a nuestra división. Por supuesto que discutimos, de eso se trata la política".

En relación a las disputas políticas, el referente del Movimiento Evita dijo: "Al gobierno se le han parado de mano por inoperancia política. La crisis del dólar es política, hay que resolverla con política y darle apoyo al gobierno". Al referirse a las internas dentro del Frente de Todos: "Hay algunos que juegan fuertemente para romper al Frente de Todos, no hay forma de romperlo si nos mantenemos unidos. El Frente de Todos no se va a romper. Si mantenemos la unidad, tenemos la victoria asegurada".

Por último, el funcionario nacional se refirió a la tomas de tierras y dijo: "Los movimientos sociales somos la garantía de la paz social. No hay ningún peligro contra la propiedad privada en Argentina. La toma de tierras no es una buena solución, es un lugar horrible para vivir, hay compañeros que no tienen otra opción". Además, agregó que el macrismo "fue el peor momento" en este sentido. "Es invivible una toma, es vivir para la mierda. La Argentina necesita un desarrollo armónico que hoy no tiene".